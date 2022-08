„Das wird schwer“: Borussia startet mit gemischten Gefühlen

Die letzte Saison endete mit einer zünftigen Aufstiegsfeier, die neue beginnt mit einer peinlichen Pokalpleite. Detlev Rasch, Trainer der Landesliga-Fußballerinnen von Borussia Münster, macht sich vor dem Saisonstart auf alles gefasst.

Wann ist aus den Aufstiegsfeierlichkeiten die Vorbereitung geworden – und wie ist die gelaufen?

Am 12. Juli hat Rasch seine Schützlinge erstmals wieder zusammengetrommelt und landesligafein gemacht. „Und eigentlich auch ganz gut“, so der Eindruck nach starken Auftritten in den Testmatches beim BSV Ostbevern (3:1), gegen den VfL Billerbeck (3:3) und zum Abschluss gegen den ASC Schöppingen (7:3) – insgesamt vier Tests und keine Niederlage. Die sparte sich Borussia für die erste Pokalrunde beim B-Ligisten SV Rinkerode auf. 2:1 siegte der Außenseiter und Rasch kommt pünktlich zum Saisonstart ins Grübeln: „Das verunsichert schon. Klar hat Rinkerode das auch sehr gut gemacht mit jungen und schnellen Spielerinnen, aber als Generalprobe taugte das nicht.“

Am Sonntag geht es los, ist die Mannschaft bereit?

„Ja“, sagt Rasch, und „aber“. Die Spielerinnen, die da sind, sind bereit – nur sind viele noch nicht wieder da. Ein paar Verletzungen und ziemlich viel Urlaub reißen Lücken in allen Mannschaftsteilen, vor allem aber die Offensive auseinander. „Da fehlt mir die komplette Reihe“, sagt der Trainer. Neben Top-Torschützin Paula Mertens fehlt unter anderem auch Kapitänin Virginia Dieckhues. Allein fünf Stammspielerinnen hat Rasch auf dem Zettel, aber nicht im Kader. Nicht schön zum Auftakt, der GW Amelsbüren als Empfangskomitee bereithält. „Ein erfahrenes Landesligateam. Das wird schwer.“

Und danach, was könnte die Saison bringen?

„Ich glaube, dass da fünf Mannschaften vorwegmarschieren. Wessum, Ibbenbüren, Emsdetten oder Nottuln zum Beispiel. Aber dahinter sehe ich uns schon.“ In Zahlen wird aus der Kurzprognose also Platz sechs oder sieben als Zielvorgabe. „Wichtig ist, früh zu punkten, damit wir gar nicht erst da unten reingeraten.“ Frühe Punkte werden gerne genommen. „Spätestens aber am zweiten Spieltag, wenn wir wieder etwas kompletter sind.“

Wer soll die Mannschaft auf dem Platz führen?

Die Treffer von Torjägerin Mertens sind natürlich wieder gefragt, hinten steht Torfrau Lea Rüdiger als letzte Abwehrbastion. Die bewährte Schnapperin hat allerdings zwei aufstrebende Talente im Rücken, die jederzeit einspringen könnten: Lucy Better und Hannah Lindenbaum kommen aus der U 17 und haben schon in den Testspielen ihre Feuerprobe mit Bravour bestanden. Als Kapitänin geht Dieckhues voran. „Erstmal, aber da tut sich noch was“, deutet Rasch an – nämlich eine dreimonatige Auszeit der Kapitänin. „Ab September, das ist für uns nicht so schön. Da muss sich der Trainer noch was einfallen lassen“, sagt der Trainer.