Dauerrenner Griese und eine Liebe, die unter die Haut geht

Im Herbst geht Berthold Griese zum 20. Mal in Münster an den Start: Soviel Treue ist ein Tattoo wert. Eins trägt der Riesenbecker an der linken Wade (Foto), ein weiteres am linken Fuß.

Auf der linken Körperseite schlägt das Herz. Den linken Fuß von Berthold Griese ziert ein Läufer-Tattoo, die linke Wade eine Tätowierung mit dem Schriftzug des Volksbank-Münster-Marathon nebst Startnummer 200.

Die Platzierungen der gestochenen Kunstwerke sind selbstredend nicht zufällig gewählt. „Dieser Lauf ist eine absolute Herzenssache für mich“, sagt der 57-jährige Riesenbecker. Er steht als einer der wenigen wahrhaftigen Dauerbrenner vor seiner 20. Teilnahme. Die wird er genießen wie fast alle bisherigen 19 Starts seit dem Auftakt 2002. Münsters Marathon ist auch sein Erlebnis. Immer wieder.

Griese: "Die Liebe gab den Ausschlag"

Die regelrecht innige Verbindung zwischen Event und Ausdauerathlet von Teuto Riesenbeck begann tatsächlich im Premierenjahr. Der Polizist Griese hatte bis dahin mal seine Aasee-Runden gedreht, als er beruflich in der Unistadt zu tun hatte. „Als Jugendlicher und Azubi waren die 400 Meter meine Distanz“, sagt er, der von einem Kollegen auf die lange Strecke gelockt wurde. Und sie nicht mehr meiden sollte fortan.

Nach zehn Teilnahmen als Finisher durfte er sich die „goldene Startnummer“ aussuchen. Und für alle Zeiten die 200 reservieren. 2018 machten die Lauf-Organisatoren, um neue Ideen nie verlegen, das Tattoo-Angebot. Wer sich an die Verzierung, die oft einem Bekenntnis gleichkommt, herantraut, erhält lebenslanges kostenloses Startrecht. „Ich hab‘ lange überlegt, ob ich das machen soll. Die Liebe zu diesem Lauf gab den Ausschlag“, erinnert sich Griese.

100 Trainingskilometer in sieben Tagen

Seit 2002 wird er schließlich den Reiz nicht mehr los, die 42,195 km zu packen. 60 Marathons sind es inzwischen, vornehmlich meldet Griese abseits der Großveranstaltungen. 2013 war er wohl besonders fit und motiviert. Anders lassen sich 15 Läufe inklusive einem 100-km-Abstecher binnen zwölf Monaten nicht erklären.

„Für den Durchschnittsbürger ist ein Marathon pro Jahr genug der Anstrengung. Aber ich hab‘ großes Glück, dass mein Körper das alles mitmacht.“ Gelenken, Knochen und Herz geht es gut damit. „Inzwischen trainiere ich mal zwei Wochen gar nicht, dann wieder 100 Kilometer in sieben Tagen. Ich stellte keinen strengen Plan auf. Aber ich laufe gerne.“

Nur wenn Münster ruft, steht Disziplin an oberster Stelle. „Der Termin ist fest geblockt. Acht Wochen vorher stelle ich mein Essen um und trainiere gezielt.“ Es gibt weniger Fleisch auf den Teller, zwei bis drei Kilo müssen runter. Die dem MüMa vorgeschaltete Nudelparty nutzt er, auch morgens vor dem Start sind die schnell verdaulichen Kohlenhydratlieferanten die passende Nahrung.

Was Griese in Münster begeistert

Griese hat seine eigene Routine entwickelt und zehrt von den Erfahrungen. „Ich musste nur einmal aufgeben in all der Zeit, aber in Münster niemals.“ 2013 lief er nach 3:18 Stunden ins schöne Ziel. Fünf Jahre später trotzte er einem gesundheitlichen Handicap und schrieb sich 4:10 Stunden in die Bilanz. „Ich bin in meiner Laufkarriere oft nur knapp über drei Stunden geblieben – darunter aber nie. Das Ziel habe ich auch nicht mehr.“

Ewige Treue Foto: Die Treueliste des Münster Marathons umfasst 32 Namen mit den seit 2002 „Immer-Dabei“-Starterinnen und -Startern. Wie Berthold Griese. Der 1947 geborene Hans-Werner Rehers (Osnabrück), in Läuferkreisen als HaWe Rehers bekannt, ist der älteste Dauerbrenner und Dennis Beckmann, Jahrgang 1977, der jüngste. Zum 2011 gegründeten „Jubilee-Club“ gehören Läuferinnen und Läufer, wenn sie zehn Mal diesen Marathon gefinisht haben. Für die Treue erhält jedes Clubmitglied eine „goldene“ Startnummer. Wer sich ein Volksbank-Münster-Marathon-Tattoo stechen lässt, erhält ein lebenslanges kostenloses Startrecht. ...

Der Leiter des Verkehrskommissariats in Ibbenbüren ist davon überzeugt, dass Laufen dem Leben nützt. „Unbedingt! Die Fitness, die ich erreicht habe, gibt mir ein gutes Gefühl. Wer Trägheit in seinen Alltag einziehen lässt, wird auch träge im Kopf.“ Die finalen Zeiten eines Marathons sind ihm inzwischen nicht mehr das Wichtigste. „Ich will gesund ankommen.“

Und auch den nächsten Lauf in Münster für sich feiern. „Die Strecke ist fair und kalkulierbar. Schon vor den letzten zwei Kilometern, die man wie auf Inlinern gleitend nur noch genießt, motivieren einen die vielen Menschen am Rande enorm. Das fühlt sich immer nach Feiertag an. Mich reißt das total mit.“ Bald zum 20. Mal nach 20 Jahren.