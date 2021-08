Der Mix macht’s beim SC Münster 08

Münsters Handballer sind überglücklich, nach den jüngsten Lockerungen wieder in ihre Wohnzimmer zurückkehren zu dürfen. Nullacht-Coach Kay Sparenberg hat in den vergangenen Wochen mit einem abwechslungsreichen Training die Stimmung im Team hoch gehalten.

Kay Sparenberg gibt seine Anweisungen jetzt im 08-Dress, aber genau so zielführend wie zuletzt in Ahlen.

Die ersten Einheiten absolvierte Handball-Landesligist SC Münster 08 bereits Ende Mai. Auf Abstand – und aus gutem Grund: Kay Sparenberg hat das Ruder übernommen und wollte sich früh ein Bild von seinen Jungs machen. Das hat er getan. „Hier entwickelt sich was“, so seine erfreuliche Bilanz nach der ersten Kennenlernphase.

Durch ein gezieltes Ausdauertraining mit diversen Läufen am nahe gelegenen Kanal hat der Coach die ersten Grundlagen für die am 3./4. Oktober beginnende Saison gelegt. Da es für ein Training unumgänglich ist, neue Reize auch im Hinblick auf die Motivation zu setzen, sind sie bei Nullacht dazu übergegangen, mithilfe des Tabata-Workouts für Abwechslung zu sorgen. Weniger schweißtreibend ist das nicht, für 20 Sekunden wird vom Körper bei welchen Übungen auch immer maximale Leistung gefordert, auf die zehn Sekunden Pause folgen. Obendrauf schickt Sparenberg seine Meute in die Muckibude zum CrossFit. Da ist Bewegung drin. „Es stöhnt niemand“, weiß der Cheftrainer den Einsatz seiner Mannschaft zu schätzen.

Erfreulich nebenbei: Das eigentliche Wohnzimmer steht wieder zur Verfügung. In der Sporthalle Ost darf im Zuge der neuen Corona-Verordnungen seit Mittwoch wieder Kontaktsport mit 30 Personen betrieben werden. Davon lebt der Handball. Voraussetzung für die Lockerungen ist, dass die Kontaktdaten der Trainingsgruppe erfasst werden, damit eventuell auftretende Infektionsketten nachverfolgt werden können. „Wir pflegen diese Liste sorgfältig“, versichert Sparenberg.

In den kommenden Wochen wird er verstärkt ein Augenmerk darauf legen, wer denn den Weg in die erste Mannschaft findet. Mehr als 20 Spieler sind aktuell im Kader. 14 bis 16 dürften das Ticket erhalten. Das Gros davon: Studenten. Wie immer. „Der Verein lebt davon“, weiß Sparenberg. Und fügt hinzu: „Wir sind aktuell der Zeit ein wenig voraus.“ Bis zum Startschuss in die Serie ziehen aber noch ein paar Tage ins Land.