Der TC Union Münster feiert den Titel – und auch den Aufstieg?

Der TC Union Münster hat die Überraschung geschafft. Ein knappes Jahr nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga und einem Neuanfang haben die Tennis-Damen von der Steinfurter Straße in der Regionalliga den Titel gewonnen – und dürften damit zurück ins Unterhaus kehren. Doch noch ist offen, ob sie dieses Recht auch in Anspruch nehmen.

Knapp zehn Monate liegt der Abstieg des TC Union Münster zurück, nach sieben Saisons in der 2. Bundesliga Nord ging es runter in die Regionalliga. In der wollte sich der TCU neu sammeln, rief vorsichtig das Ziel aus, frühzeitig den Klassenerhalt schaffen zu wollen. Doch nun ist es mehr geworden, erheblich mehr. Die Münsteranerinnen haben sich durch den 5:4 (3:3)-Erfolg im Spitzenspiel beim TC Bredeney II nicht nur den Titel gesichert, sondern sich gleichzeitig auch sportlich das Recht zur Rückkehr ins Tennis-Unterhaus erworben. „Damit hätten wir vor der Saison natürlich so nicht gerechnet“, sagte Mannschaftsführerin Tina Kötter, die auf die Frage, ob Union die Aufstiegsoption auch zieht, diplomatisch antwortet. „Wir lassen das jetzt alles mal ein, zwei Tage sacken und überlegen dann, was wir machen.“

Kruse als verlässliche Konstante

Auf dem Platz zumindest hat der TC Union seine Sache in dieser Spielzeit hervorragend gelöst – auch in Bredeney. Nastja Kolar schob ihre persönliche Bilanz ins Positive, feierte gegen Romy Kölzer mit dem 7:6, 6:1 ihren vierten Einzelsieg im siebten Einsatz. Zum dritten Mal in ihrer fünften Regionalliga-Partie gewann Nele Niermann (6:4, 6:2 gegen die Niederländerin Annick Melgers), Manon Kruse war gegen Antonia Balzert (7:6, 6:4) einmal mehr eine verlässliche Konstante im stabilen TCU-Team, das sich auch von den drei Drei-Satz-Niederlagen nicht aus der Bahn werfen ließ. Paula Rumpf musste sich gegen die Belgierin Sofie Oyen (6:4, 6:7, 5:10) ebenso geschlagen geben wie Ria Dörnemann gegen Zejda Veljacic (6:4, 3:6, 2:10) und Anastazja Neumann gegen Leonie Schuhknecht (2:6, 6:4, 7:10).

Dörnemann/Döring siegen klar

Ausgeglichen ging es also in die Doppel, in dem die Mannschaft von Trainer Szymon Seifert erneut seine Stärke ausspielte. Dörnemann und Deborah Döring machten kurzen Prozess mit Schuhknecht/Veljacic (6:0, 6:1), noch einen Ticken klarer gestalteten Kruse/Niermann ihre Partie gegen Balzert/Melgers – und leiteten so die Feierlichkeiten samt Meister-Gesängen ein. Dass Kolar/Rumpf gegen Kölzer/Oyen 4:6, 2:6 verloren – geschenkt, eine Randnotiz am Ende einer Spielzeit, die Kötter als „beeindruckend“ bezeichnete. „Das war in Bredeney wieder eine absolute Mannschaftsleistung, wie in der ganzen Saison. Wir hatten uns neu sortiert und haben mit Nastja vorne weg sowie den jungen und erfahrenen Spielerinnen eine richtig gute Mischung gefunden. Es hat unglaublich viel Spaß und Freude gemacht. Das hat den Ausschlag gegeben, dass wir ganz oben stehen. Ich bin stolz auf die Mädels“, sagte Kötter, die nun mit dem Vereinsvorstand, der Mannschaft und Seifert in Ruhe überlegen wird, wohin die Reise gehen wird. Zuerst aber durfte verdientermaßen ein bisschen gefeiert werden.