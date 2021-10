Der TSC Gievenbeck will mit mehr Tempo das obere Mittelfeld angreifen

Endlich geht es wieder um Punkte, endlich fängt der Liga-Alltag wieder an. Die Volleyballer des TSC Gievenbeck können es kaum erwarten, sich wieder in der Drittliga-Meisterschaft mit den zehn Konkurrenten zu messen. Gut vorbereitet sieht Trainer Michael Spratte sein Team, das sich über einen namhaften Neuzugang freuen durfte.

51 Wochen liegt es zurück, das bis heute letzte Drittliga-Spiel des TSC Gievenbeck. Mit einem 3:2-Erfolg gingen die Männer von Trainer Michael Spratte in die gefühlt ewige Corona-Auszeit – nur gut, dass es nun am Sonntag (16 Uhr) beim TV Hörde endlich wieder um Punkte geht.

Wie lief die Vorbereitung? Schon früh im Sommer bat Spratte seine Schützlinge zu ersten Einheiten im Sand – und sie folgten ohne Murren, im Gegenteil: „Alle waren heiß nach der Pause“, sagt der Coach, der schnell in die Halle wechselte und die lange Vorbereitungszeit nutzte, um das TSC-Spiel zu entwickeln. Tempo heißt das Stichwort. „Wir versuchen, nun schneller und dynamischer zu spielen“, so Spratte, der mit seinem Team unter anderem gegen Osnabrück, Schüttorf und Coesfeld testete. „Aber solche Partien sind nicht mit Meisterschaftsspielen zu vergleichen. Alle sind heiß auf, zumal gegen Hörde gleich ein kleines Derby ansteht.“

Wie sieht der Kader der Gievenbecker aus? Sind alle dabei, kann der 43 Jahre alte Spratte aus einem 16er-Aufgebot wählen, aus dem Friedrich Nagel nicht nur wegen seiner zwei Meter Körpergröße herausragt. Der Mittelblocker spielte lange für den TV Rottenburg in der Bundesliga und kam aus aus privaten wie universitären Gründen zum TSC. Ebenfalls neu ist Zuspieler Arne Bleines (BW Aasee). Moritz Lembeck (Spratte: „Er ist einer der Top-Zuspieler in der Liga.“), Luca Brirup, Tim Wahl und Aaron Zumdick sammelten ein Quartett in der vergangenen Zweitliga-Saison beim FC Schüttorf unter Ex-Trainer Axel Büring erste Erfahrungen im Unterhaus.

Welches Ziel hat sich der TSC gesteckt? Das obere Mittelfeld darf es in der mit elf Mannschaften besetzten Liga gerne sein, so richtig einschätzen aber kann Spratte, der in der Vorsaison nur sechs Partien mit dem TSC absolvierte, die Konkurrenz nicht. „Ziele sind immer schnell formuliert. Wichtiger ist, dass wir das umsetzen, was wir uns erarbeitet haben. Dann wird es mit der Zielsetzung klappen“, sagt Spratte, der mit seinem Team eine Woche nach dem Auftakt die DJK Delbrück zum ersten Heimspiel erwartet.