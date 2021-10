Derby-Siege für Frauen von Westfalia und Münster 08 sowie Hiltruper Herren

In den beiden Landesligen gab es am Wochenende drei Münster-Derbys, zwei bei den Frauen, eins bei den Männern. Die Sieger hießen Westfalia Kinderhaus, SC Münster 08 und Eintracht Hiltrup. Besonders für die Herren aus dem Süden der Stadt war es ein sehr hilfreicher Erfolg.

Zwei Derbys bot das Wochenende in der Frauen-Landesliga. Erwartungsgemäß setzte sich Westfalia Kinderhaus gegen Sparta Münster durch. Mit 42:25 (17:11) fiel das Ergebnis aber überaus deutlich aus. Der auch im fünften Spiel ungeschlagene Spitzenreiter legte einen 6:0-Traumstart hin. Erst nach einer Auszeit (6.) fand der Außenseiter zu sich. „Wir haben das, was wir uns in der Woche vorgenommen hatten, sofort überragend umgesetzt. Das war der Schlüssel zum Erfolg“, sagte Trainer Florian Ostendorf und meinte die Umstellung auf eine 3:2:1-Abwehr. Auf mehr als auf vier Tore kam der Gast nicht mehr heran. Kurz nach der Pause betrug der Vorsprung schon zehn Treffer (36.). In der Schlussphase war es dann ein munteres Scheibenschießen. Die häufigsten Einschläge verzeichnete Esther Schwarz mit acht Toren, davon fünf Siebenmeter. „Ein großes Kompliment ans Team, alle ziehen mit“, sagte Ostendorf. Die Ziele anpassen möchte er aber noch nicht. „Dafür ist es viel zu früh.“ Mit Ibbenbüren, Everswinkel II oder Ladbergen warten in den nächsten Wochen noch harte Aufgaben auf den Primus. Zumal zuletzt in der Mannschaft einige Verletzungen auftraten.

Helftewes hebt Runge und Schnur heraus

Das andere stadtinterne Duell entschied der SC Münster 08 gegen den BSV Roxel mit 25:23 (12:15) für sich, beide Teams liegen somit mit 4:4 Punkten im Mittelfeld. Es war das erste Heimspiel für den Kanalclub, der sich nach ausgeglichener Anfangsphase mit einem Drei-Tore-Rückstand zur Pause konfrontiert sah. Nach dem Wechsel waren es drei Tore in Folge von Jaqueline Specht (2) und Julia Braun, die die Trendwende von 19:20 auf 22:20 einleiteten. Die Entscheidung brachte der Treffer von Verena Schnur zum Endstand (59.). Sie und Sarah Runge machte BSV-Coach Andreas Helftewes auch als entscheidende Faktoren aus. „Wir hätten mit unserer Qualität auch sie in den Griff kriegen müssen, aber es lief eine Menge gegen uns.“ Die vielen Ausfälle unter der Woche waren schwer zu kompensieren, auf der Bank saßen fast nur Aushilfen. „Die Niederlage war dennoch unnötig, da kamen Schlendrian, Unkonzentriertheit und Nervosität zusammen. Wir hatten uns mehr versprochen.“

Erster Saisonsieg für Eintracht Hiltrup

Auch bei den Männern gab es ein Derby – und das brachte Eintracht Hiltrup den ersten Saisonsieg ein. 30:23 (12:11) stand es nach 60 Minuten gegen Sparta. Damit übergaben die Hausherren zugleich die Rote Laterne an den Nachbarn, der nicht einmal in Führung lag. Allerdings war die Angelegenheit bis zum 17:15 (38.) durchaus eng. „Wir waren schon in der ersten Hälfte stärker, haben aber drei Siebenmeter verworfen und zu viele technische Fehler gemacht“, sagte Eintracht-Coach Marcel Graefer. „Die haben wir nach der Pause weggelassen und das Ding sehr souverän runtergespielt.“ Sparta brachte von der Bank keine Impulse mehr, so dass die Hiltruper auch etwas fürs Selbstvertrauen taten. „Wir hatten zuvor ja schon drei ordentliche Spiele, jetzt haben wir gesehen, dass sich die Plackerei auch lohnt“ so Graefer. Dass es für sein Team um den Klassenerhalt geht, war ihm ohnehin klar.

Kein Rhythmus Foto: Unabhängig voneinander vermerkten Westfalia-Trainer Florian Ostendorf und Hiltrups Coach Marcel Graefer, dass es in dieser Saison nicht leicht ist, Rhythmus aufzunehmen. Nicht nur wegen der Herbstferien, sondern auch aufgrund der kleineren und ungeraden Staffeln kommt es zu langen spielfreien Phasen. „Ideal ist das nicht“, sagt Ostendorf, aber er sieht es auch so wie Graefer. Der betont: „Das Problem haben alle anderen Mannschaften ja auch. ...

Auf Kurs bewegt sich derweil der SC Münster 08. Das Heimspiel gegen den TSV Ladbergen gewann das Team mit 29:26 (15:10) und zog damit in der Tabelle vorbei auf Rang drei. Marius Müller war bester Werfer, er erzielte fünf seiner sechs Treffer vom Siebenmeterpunkt. Nach zehn Minuten setzen sich die Hausherren ab, es wurde nach der Pause nur noch ein-, zweimal kribbelig, als die Gäste auf zwei Tore herankamen (47., 54.).