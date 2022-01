Deutlicher Derby-Sieg für SC Münster 08 gegen Sparta

Das Landesliga-Derby ist gespielt und abgehakt: In diesen Tagen ist allein das schon ein kleiner Grund zur Freude. Allerdings fiel diese bei Sparta Münster nach der 20:29 (10:16)-Niederlage nachvollziehbarerweise gedämpfter aus als bei Sieger SC Münster 08. „Für uns ein wichtiger Erfolg, der uns den nötigen Raum gibt, wenn es noch einmal eng werden sollte“, sagt Trainer Kay Sparenberg, der mit seinen Nullachtern aktuell Platz vier belegt.

Für Sparta wird die Luft im Keller dagegen dünner. Ein Erfolgserlebnis hätte dem Schlusslicht mit den meisten Spielen (10) und den wenigsten Punkten (2) sehr gut getan, war aber nur bis kurz vor dem Wechsel in Reichweite:. „Wir hatten uns vorgenommen mit viel Tempo ins Spiel zu gehen. Das hat bis zur 25. Minute auch gut funktioniert“, so Trainer Christian Maaß, dessen Team den Kontakt dann aber in der Schlussphase des ersten Abschnitts vorentscheidend abreißen lassen musste. Mit 10:16 ging es in die Pause – und danach nicht mehr wirklich in spannende Bereiche. „Dann haben wir im Wesentlichen verwaltet“, so Sparenberg, der mit Lasse Gehmeyr (sechs Treffer) auch den erfolgreichsten Schützen in seinen Reihen hatte. Für Sparta war Simon Davids (vier Tore) auffälligster Scorer.