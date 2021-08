Die Beste in Westfalen

Sie hat schon oft unter Beweis gestellt, was in ihr steckt. Jetzt hat Nele Sietmann, Nachwuchs-Athletin der LG Brillux Münster, einen neuen Westfalenrekord ihrer Altersklasse über 1500 Meter Hindernis aufgestellt. Passiert beim Meeting in Rheine.

Nele Sietmann, Nachwuchs-Athletin der LG Brillux Münster, hat sich in ihrem ersten Hindernisrennen der Saison nicht nur auf den zweiten Platz der aktuellen deutschen W-15-Bestenliste katapultiert, sondern auch einen neuen Westfalenrekord ihrer Altersklasse über 1500 Meter aufgestellt. Dieser lag zuvor bei 5:04,60 Minuten und datierte aus dem Jahr 2017.

Schon im Vorfeld des Rennens im Rahmen des Hindernis-Meetings in Rheine war abzusehen, dass es ein schneller Lauf werden würde. Ebenfalls mit am Start stand Anna Lütjen (MTV Soltau), die in diesem Jahr bereits mit starken Zeiten über die 1500 Meter aufgefallen war. Sie legte direkt von Beginn an ein hohes Tempo vor, von dem sich Sietmann jedoch nicht irritieren ließ. Das junge Lauftalent ging ebenfalls zügig, jedoch sehr kontrolliert an und behielt trotz des Abstandes, der zwischenzeitlich bis auf 20 Meter anwuchs, einen kühlen Kopf. Auf der zweiten Rennhälfte profitierte sie dann von ihren technischen Fähigkeiten und ging 200 Meter vor dem Ziel an Lütjen vorbei. Mit einer starken Zeit von 4:57,55 Minuten gewann sie das Event vor ihrer Kontrahentin, die ebenfalls noch unter fünf Minuten in 4:59,46 Minuten ins Ziel kam.

Über die 2000 Meter Hindernis der U 18 starteten die LG-Athleten mit dem Ziel, die Jugend-DM-Norm von 6:30,00 Minuten zu knacken. Auch Finn Ponick und Silas Zahlten ließen sich von dem hohen Anfangstempo der Führenden nicht aus der Ruhe bringen. Obwohl beide Athleten jeweils einmal leicht mit dem Wassergraben Probleme hatten, kamen sie in sehr guten Zeiten ins Ziel: Ponick lief als Zweiter in 6:17,74 Minuten, Zahlten als Dritter in 6:22,15 Minuten ein. Damit rangieren sie in der deutschen U-18-Bestenliste auf den Plätzen drei und sechs. Für die nationalen Titelkämpfe sollten sie hiermit auf dem Radar ihrer Kontrahenten aufgetaucht sein.

Eine Altersklasse höher in der U 20 lief Marco Sietmann ein einsames Rennen an der Spitze des 2000-Meter-Hindernisfeldes. In einer Siegeszeit von 6:12,05 Minuten unterbot er die geforderte Jugend-DM-Norm von 6:15,00 Minuten, haderte jedoch etwas mit seiner Technik. Auf Platz zwei folgte sein Teamkollege Jean-Benoit Merté, der mit einer Endzeit von 6:28,66 Minuten seine persönliche Bestleistung hauchdünn um eine Sekunde verfehlte.