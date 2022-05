Die Luft wird immer dünner für Borussia Münster

So langsam wirds eng für Borussia Münster. Am Freitagabend unterlag der Landesliga-Abstiegskandidat zuhause mit 0:1 gegen den TuS Altenberge und verlor damit gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller.

Der 2:1-Auswärtssieg bei Viktoria Heiden am vergangenen Sonntag sollte eigentlich den dringend benötigten Rückenwind im Kampf um den Klassenerhalt geben. Doch der Rückenwind wurde zum Gegenwind und die Gastgeber unterlagen dem TuS Altenberge, einem direkten Konkurrenten im Tabellenkeller, mit 0:1 (0:1).

Dabei fing alles so gut an, Borussia erwischte einen sehr starken Start. Nach drei Minuten bediente Tim Gimbel mit einer starken Flanke Lino Frisch, der aus kurzer Distanz den Ball aber über die Latte beförderte. Die Elf von Trainer Yannick Bauer blieb am Drücker, hatte die größeren Spielanteile und kam in der 28. Minute durch Diogo Alves Duarte zur nächsten Chance, die Altenberges Felix Kemper im letzten Moment vereiteln konnte. Nur drei Minuten später folgte dann der Nackenschlag. Aus dem Nichts stolperte Luca Jungfermann den Ball für die Gäste ins Tor.

Gäste spielten lockerer auf

Eine Niederlage war die denkbar schlechteste Option. Das galt für beide Teams. Doch ab der 31. Minute hatte Altenberge die besseren Karten. Die Borussia musste den Rückstand aufholen, und damit war sie überfordert – sowohl noch vor als auch nach dem Seitenwechsel.

Die Gäste spielten nach dem Führungstreffer lockerer auf, hatten in der 50. Minute durch Finn Köhler eine Riesenchance, die Borussen-Keeper Philipp Oluts glänzend parierte. Die beste Chance der Gastgeber hatte Ansu Nyassi in der 60. Minute, doch der eine Schlenker zuviel verhinderte den Ausgleich. Altenberge war die spielbestimmende Mannschaft und deutlich näher am 2:0 als Borussia dem Ausgleich. Als Jannick Hagedorn in der 84. Minute allein auf das Borussen-Tor stürmte, sah Christopher Klimek keine andere Möglichkeit als ihn unsanft vom Ball zu trennen – die logische Folge war die Rote Karte. Trotz der Unterzahl drängte Münster auf den Ausgleich, in der vierten Minute der Nachspielzeit hatte Nyassi die letzte Gelegenheit, doch Kemper hatte einmal mehr den Fuß dazwischen.

Bauer war zwar enttäuscht, machte seiner Mannschaft aber keinen Vorwurf. „Altenberge hat das Zentrum gut geschlossen und hat damit unseren Matchplan durchkreuzt. Wir haben gut begonnen, uns haben aber die Ideen gefehlt. Altenberge ist schwer zu bespielen, uns fehlt vorne einfach die Qualität, da unsere Stürmer verletzt sind.“

Borussia: Oluts – Gimbel (57. Demir), Klimek, Burchardt, Hupe – Costa Rocha (57. Genius), Alves Duarte, Schmidt (83. Pier) – John, Frisch (67. Töller), Nyassi.