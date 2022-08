Die „Super-Jockeys“ schließen ab

Etwas zu ändern, was sehr gut ist, macht keinen Sinn. Und daher haben die Verantwortlichen des Westfälischen Reitervereins den Münsterländer Pferdestärken-Cup nicht angerührt. Alles bleibt, wie es ist, am Abend des Eröffnungstages, wenn sich die Kreisreiterverbände Münster, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf zum sportlichen Wettkampf im Viereck und im Parcours treffen.

„Die Prüfung hat sich bewährt und wird sehr gut angenommen, ist ein Highlight am Donnerstag“, sagt Robert Hönke, Präsidiumsmitglied des Westfälischen Reitervereins und einer der Urheber dieses besonderen Wettbewerbs, der mit „zwei Besonderheiten“ heraussticht. „Die Mannschaftsdressur von der A- bis zur S-Klasse ist einzigartig. Und das Ponyrennen mit den Super-Jockeys vom Ostfriesischen Shetty-Stammtisch auch“, erklärt Hönke.

Siegesprämien fließen in die Jugendförderung

In die siebte Auflage geht der Pferdestärken-Cup, Titelverteidiger ist die Equipe aus Coesfeld, die beim bislang letzten Aufeinandertreffen 2019 vor dem abschließenden Ponyrennen punktgleich mit Münster war – und dann bei der Verteilung der Vierbeiner etwas mehr Losglück hatte. Und so wartet der Gastgeber weiter auf seinen zweiten Sieg, nachdem das Team von Oliver Schulze Brüning bei der Premiere 2014 gewonnen hatte.

Mit 11 000 Euro – 5000 gehen an den Sieger – ist der Mannschaftswettbewerb dotiert, die vier Teams messen sich in der Dressur und im Springen jeweils in den Klassen A, L, M und S. Die Prämien fließen in die Jugendförderung der Kreisreiterverbände.