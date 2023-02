Doppelter Erfolg: Westbevern brilliert bei den Jugend-Standarten

Viel Masse, jede Menge Klasse, dazu einige Asse – fertig ist das Rezept, mit dem die Aktiven des RV Gustav Rau Westbevern seit Jahren die Konkurrenz beim Jugendturnier des Reiterverbands in Schach halten. Natürlich auch in diesem Jahr, in dem sich der Titelverteidiger im Kampf um die Wanderstandarte der Stadt Münster einmal mehr in seiner Rolle als Abonnementsieger gefiel. Und das gleich mit einem doppelten Triumph: Team eins vor Team zwei. Dahinter platzierten sich dann Saerbeck, Albachten, Greven und Appelhülsen/Bösensell. Insgesamt waren 13 Mannschaften am Start.

„Wir machen nichts anders als die Konkurrenz. Wir bereiten uns vor, trainieren fleißig und haben Spaß dabei. Aber wir haben in unserer großen Jugendabteilung einfach mehr Auswahl.“ Westbeverns Erfolgstrainerin Tanja Alfers hat in diesem Jahr nicht nur zwei Mannschaften nach Handorf geschickt, sondern hatte auch noch so manches Paar in Hinterhand. Soll heißen: Fällt ein Pferd mal aus, steht das Ersatzross parat. Muss eine Aktive passen, dann ist das eben die Chance für die erste Nachrückerin. Mit diesen Pfunden können nur die Wenigsten wuchern, das ist Alfers auch klar.

Der ganz große Coup gelingt

Aber reiten müssen sie alle. Zuerst Dressur, dann folgen Vormustern und Theorie, ehe am Sonntagnachmittag das abschließende und meist entscheidende Springen folgt. Hier gelang der ersten Westbeverner Equipe der ganz große Coup, indem sie die eigene Reserve noch abfing. Zuvor hatten sich die vier durch erstaunliche Kenntnisse in der Theorie von Rang sieben auf Platz zwei vorgeschoben. Alfers dazu: „Ich glaube, nächstes Jahr werden die anderen Vereine auch mehr Theorie büffeln lassen.“

Carina Schlieper auf Primabella, Greta Bußmann auf Priemus, Laura Wellenkötter auf Cascada As und Clara Prinz auf Poupée de sucre bildeten das Erfolgsquartett, made in Westbevern. Als sie sich später zum Gruppenbild mit Pferden aufstellten und natürlich die eigene Zweite dabei hatten, wurden etliche Handykameras aktiviert. Und da wurde spätestens klar, dass in Westbevern nicht nur viele im Sattel sitzen, sondern auch etliche die Aktiven unterstützen. Nur gut, dass ein besonders aufgeweckter Zeitgenosse für alle und alles vorgesorgt hatte – mit einem Bulli voller Freibier. In Westbevern sind Siegesfeiern nun mal an der Tagesordnung.

Decken und Bares als Gewinn

Decken für die Pferde und Bares für die Reiterinnen gab es bei der Siegehrung vom Hauptsponsor Westfälische Nachrichten, der zudem auch einen Motivationspreis für das amtierende Schlusslicht vergab. Die SG Albersloh/Wolbeck darf sich daher demnächst von einem Trainer nach Wunsch in die Geheimnisse des besonders erfolgreichen Reitens einweihen lassen.

Die Einzelwertung sicherte sich Nathalie Köhler (Albachten) auf Findus vor Emma Gausling (Greven) auf Daily Dream und der Westbevernerin Mialina Meyer auf Curly Sue.