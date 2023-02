„Eine Ehre“: Gievenbecker Marten Peters über sein Debüt für Deutschland

Beim Gievenbecker Marten Peters ist ein Leuchten in den Augen zu erkennen, wenn er über sein Debüt in der U-17-Nationalmannschaft spricht. „Es ist eine Ehre, für Deutschland aufzulaufen, und hat sehr viel Spaß gemacht“, erklärt der Mittelblocker. Peters war Teil des 14-köpfigen Aufgebots, das im Januar in Brescia (Italien) um die Qualifikation für die Europameisterschaft im Sommer kämpfte. Zwar verpasste das Team die direkte Quali, aber dafür durfte der 1,97-Meter-Mann erstmals erfahren, was es heißt, wenn die Nationalhymne ertönt. „War schon sehr cool“, so der Youngster.

„Ich habe, glaube ich, ganz gute Chancen“

Auch aufgrund einer vergleichsweise jungen Auswahl war Peters zufrieden mit dem Abschneiden. „Wir waren ganz gut dabei. Gegen Italien und Frankreich war erwartungsgemäß nicht viel mehr drin“, berichtet Peters. Krankheitsbedingt wurde er zunächst ausgebremst, im Turnierverlauf arbeitete er sich aber in die Mannschaft zurück. Das Halbfinale gegen Italien, in dem Peters von Beginn an auf der Platte stand, war ein besonderer Moment für ihn. Nicht anders zu erwarten war, das gibt der Debütant zu, dass er zu Beginn ein zittriges Händchen hatte. „Ich hatte schon Respekt vor einem Gegner wie Italien, der von der ganzen Arena angefeuert wird.“ Peters aber war einverstanden mit seinem ersten Auftritt mit dem Adler auf der Brust. Geht es nach ihm, sammelt er weitere Länderspiele. „Ich habe, glaube ich, ganz gute Chancen, wieder eingeladen zu werden.“

In Brescia war er der einzige Akteur aus NRW. Drei weitere sind im erweiterten Kader der Nationalmannschaft. Diese ist aber geprägt von den Leistungszentren aus Berlin und München. Der TSC Gievenbeck, für den der Neuntklässler hauptsächlich in der U-18-NRW-Liga aufläuft, weiß sich in prominenter Gesellschaft.

Neben der Karriere in der DVV-Auswahl will Peters eines Tages auch beim Zweitligisten Orderbase Volleys angreifen. Die Mannschaft seie schon neugierig, wann er beim Training auftauche. Bis es soweit ist, will Peters sich erst einmal in der zweiten Mannschaft beweisen. Seine Begeisterung ist spürbar. Das Leuchten in den Augen wird noch eine Weile bleiben.