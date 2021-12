Eine Trophäe maßgeschneidert für den USC Münster

Seit 1995 wird der Preis an Münsters Mannschaft des Jahr verliehen – und es war Mitte der 90er keine Frage, wen es in der Domstadt zu ehren gilt. Kein weg führte an den Volleyballerinnen des USC Münster vorbei, mittlerweile hat der USC acht Titel gesammelt – aber auch mächtig Konkurrenz bekommen.

So sehen Sieger aus: 1996 gewann der USC in Ankara den CEV-Pokal, in Deutschland Meisterschaft und Pokal – und in Münster die Sportlerwahl.

Als 1995 nach der etablierten Wahl zu Münsters „Sportler des Jahres“ und der frisch eingeführten Kategorie für die Sportlerin des Jahres (1993) der dritte Pokal bestellt wurde, um auch noch die beste Mannschaft zu küren, kam diese Trophäe nicht von der Stange. Sie war eine Maß­anfertigung für Münsters Lieblinge: die Volleyballerinnen des USC Münster. Das Team um Trainer Axel Büring gehörte zu Münster wie Dom und Aasee – und schrie mit dem Gewinn des Europapokals 1994 förmlich nach einem Platz auf der Bühne, wenn es galt, die populärsten Sportler der Stadt zu ehren. 1995 also eröffneten die Volleyballerinnen die Liste der „Mannschaften des Jahres in Münster“, 1996 sicherte sich der USC die Deutsche Meisterschaft, den nationalen Pokal und erneut wie zwei Jahre zuvor den CEV-Pokal, 1997 gelang dem Team wieder das nationale Double. Keine Frage, dass der USC auch in Münster die unangefochtene Nummer eins blieb.

Drei Titel in Serie

Weil aber aller guten Dinge bekanntlich drei sind, wartete 1998 die Ablösung auf die Seriensieger: Die Startergemeinschaft Schwimmen Münster machte das Rennen, angetrieben und gewählt von Klassenkameraden und ganzen Schulgemeinschaften der beteiligten jungen Athleten und Athletinnen – und natürlich befeuert von herausragenden Ergebnissen bei den Deutschen Jahrgangs-Mannschaftsmeisterschaften.

Zweikampf zum Jahrtausendfinale

Die SGS und der USC teilten die Sportlerwahl-Historie des ausgehenden Jahrtausends unter sich auf, 1999 wiederholte das Schwimmteam seinen Triumph, das Millennium war dann wieder Sache des USC, der bis heute als achtfacher Sieger Rekordchampion ist.

Preußen müssen lange warten

Und was war mit den Preußen? Die Mannschaft bewegte zwar mit Abstand die meisten Zuschauer zu ihren Spielen, lange Zeit jedoch nicht an die Wahlzettel. Von 1995 bis 2005 spielte der SCP ein Jahrzehnt in der Regionalliga, dann ging es abwärts in die Oberliga und 2008 zurück in die Regionalliga – alles zu wenig für den lokalen Teamtitel, es blieben zahllose Podiumsplätze. Den Titel gab es dann ein Jahr nach dem umjubelten Aufstieg in Liga drei. 2012 war Preußen auch bei der Sportlerwahl die Nummer eins, einen zweiten Sieg feierte das Team unter Coach Pavel Dotchev dann 2014. Bei den letzten beiden Wahlen 2018 und 2019 übernahm dann ein neuer Player vom Berg Fidel das Stadtzepter: Die WWU Baskets sind als Doppelsieger und Titelverteidiger in die Corona-Pause gegangen. Immer mit dabei. Für Abwechslung auf der obersten Stufe des Siegertreppchens sorgten immer wieder Ruder-Besatzungen des RV Münster (2013, 2015 und 2017) und auch die Siegerteams der Bauern-Olympiade beim Winter-Reitturnier (RV Roxel 2007 und RV Albachten 2009).