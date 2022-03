Einzig Kinderhaus holt einen Sieg – Nullacht-Männer unterliegen Spitzenreiter

Westfalia Kinderhaus bleibt in der Frauen-Landesliga dem Primus SC Everswinkel II auf den Fersen. Beim 1. HC Ibbenbüren hatte der Tabellenzweite vor dem Seitenwechsel zu kämpfen, setzte sich letztlich aber doch klar mit 28:21 (11:11) durch. Mit acht Toren in gut acht Minuten zog der Favorit dem Gegner den Zahn. „Es war eine geile Mannschaftsleistung“, so Coach Florian Ostendorf, der coronabedingt einige Ausfälle verzeichnete, doch der HCI wollte keine Umterminierung. „Wir haben genau das umgesetzt, was geplant war, mit der 6:0-Deckung die Mitte dichtgemacht und den Außen Platz gelassen“, so der Coach, der Torfrau Patricia Wette als Aushilfe aus der Zweiten hervorhob.

Sparta Münster verlor bei Vorwärts Wettringen II mit 20:28 (8:13) und geriet nach einer 7:5-Führung (17.) ziemlich aus dem Takt. Im Kampf um den Klassenerhalt wird es damit wieder enger.

Hiltruper Aufholjagd gebremst

Vier Tage nach dem wichtigen Auswärtssieg beim Lokalrivalen Sparta geriet Eintracht Hiltrup in der Männer-Landesliga bei Vorwärts Gronau mit 17:33 (11:13) unter die Räder – und das, nachdem die Münsteraner nach einem 4:11 (17.) wieder herangekommen waren. Doch weil die zweite Halbzeit mit 6:20 verloren ging, war die eingeleitete Aufholjagd wenig wert.

Mit sieben Toren am Stück setzte sich der Gastgeber auf 21:13 (46.) ab. In den letzten neun Minuten traf Hiltrup dann gar nicht mehr – und muss sich weiter nach unten orientieren. Schlusslicht Sparta verlor zu Hause gegen den TV Vreden, hielt beim 20:28 (13:15) aber eine Hälfte lang gut mit. In den letzten 20 Minuten stockte der Angriff. Die fünf Treffer von Fabian Kuropka waren zu wenig.

„ Am Ende hätten wir geduldiger und cleverer sein können. “ Kay Sparenberg

Mit dem SC Münster 08 verlor auch die dritte Mannschaft aus der Stadt. Beim Tabellenführer 1. HC Ibbenbüren war Abschnitt eins ebenfalls ausgeglichen, der Gast kämpfte sich bis zur Halbzeit heran und musste dann wieder abreißen lassen. Am Ende stand eine 23:30 (12:12)-Niederlage, obwohl Jan-Philipp Meyer die erste und einzige Führung direkt nach der Pause erzielte. Doch dann setzte sich der Titelkandidat peu á peu ab. Fünf Corona-Ausfälle führten zu einer Unterbesetzung, der Gegner wollte aber nicht verlegen. „Obwohl wir in Halbzeit eins noch was liegengelassen haben, waren wir zur Pause stolz“, sagte Trainer Kay Sparenberg. „Am Ende hätten wir geduldiger und cleverer sein können.“ Keeper Jonas Igelmann und auch die Helfer aus der Reserve überzeugten.