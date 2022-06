SGS-Aktive freuen sich auf die Sommerpause

Die Letzten machen das Licht aus: Nach vier langen und meist sehr erfolgreichen Tagen bei den „Finals“ in Berlin sah Trainer Jens Okunneck von der SGS Münster am Sonntag das letzte Rennen von Janne Bodemer – dann war die Saison beendet. Und beide ein bisschen froh, sich in eine vierwöchige Auszeit verabschieden zu dürfen.

Nach vier langen Tagen in der Hauptstadt – den Großteil davon in der Schwimmhalle des Europasportparks in Prenzlauer Berg – war Jens Okunneck endgültig urlaubsreif. Der Trainer der Startergemeinschaft Schwimmen Münster (SGS) hatte noch den letzten Auftritt von Janne Bodemer am Sonntag über die 200-Meter-Schmetterling begleitet, ehe er den Schlussstrich unter eine durch Corona-Unterbrechungen über die Maßen gestreckte und anstrengende Saison machen durfte. Dass es als Zugabe einen Extra-Tag in Berlin gab, weil der Urlaubsflieger am Sonntag den Eurowings-Kapriolen zum Opfer fiel – geschenkt. Nachdem die Türen des Europasportzen­trums ein letztes Mal hinter Okunneck ins Schloss gefallen waren, war Schwimmen kein Thema mehr für den 30-Jährigen – es sei denn auf der Luftmatratze auf dem Gardasee. Allemal machte der krönende Abschluss bei den „Finals“ in Berlin schon ein wenig Lust auf den Neustart in etwa vier Wochen.

Beispielsweise der letzte Saison-Auftritt von Falk Lömke, der sich mit Rang drei im B-Finale der nationalen Titelkämpfe und damit als Nummer elf in Deutschland aus einer für ihn bärenstarken Saison verabschiedete – und so nebenbei die Latte für den Wiedereinstieg mit neuer persönlicher Bestzeit von 26,45 Sekunden noch ein wenig in die Höhe schraubte. Auch Lion Schürmann kann sich die Ergebnisliste aus Berlin mit gutem Gewissen ins Erinnerungsalbum kleben: Als DM-20. über 200-Meter-Schmetterling bei den „Großen“ feierte das Nachwuchstalent (Jahrgang 2005) mit einer Zeit knapp über der persönlichen Bestzeit (2:11,91 Minuten) einen gelungenen Saison-Showdown.

Der letzte Auftritt blieb am Sonntag Janne Bodemer vorbehalten. Als die Teamkameraden und -Kameradinnen schon wieder eine erholsame Nacht in den heimischen Betten verbracht hatte, durfte die Schmetterlingsspezialistin am Sonntagmorgen noch einmal ran. Leider reichte es nicht zum erhofften krönenden Abschluss – und nach 2:30 Minuten und Rang 20 waren weder die jungen Athletin in ihrem ersten Seniorenjahr noch Trainer Okunneck so richtig zufrieden. „Durchwachsen“, lautete das Abschlussfazit des Coaches – ohne Vorwurf an seinen Schützling, der nach einer strapaziösen Saison am Ende der Kräfte angelangt war – aber dennoch ein herausforderndes Jahr 2022 in Erinnerung behalten wird. Mit großartigen Auftritten im Becken – und einer gelungenen Abiturprüfung.