Erinnerungen an die erste WM

Vor 50 Jahren erlebte Münster eine echte Weltpremiere. 1972 fand die allererste WM der Vierzugfahrer in der Domstadt statt. Den Jahrestag nehmen die Organisatoren des Turniers der Sieger zum Anlass, mit einem „Schmankerl“ an damals zu erinnern.

1972 war ein bedeutendes Jahr für den Sport in Deutschland. Olympische Spiele in München mit Gold für die deutsche Springreiter-Equipe und Dressurreiterin Liselott Linsenhoff, dazu der EM-Titel für die DFB-Kicker um Franz Beckenbauer. Da gerät eine WM in den Hintergrund, die vor den beiden Großveranstaltungen Premiere feierte – die erste Weltmeisterschaft der Vierzugfahrer, die vom 24. bis zum 28. Mai in Münster stattfand.

18 Mannschaften aus Ungarn, der Schweiz, den Niederlanden, Polen, Jugoslawien, Deutschland und Großbritannien – das Gespann der „britischen Königin“ wurde von Lt. Colonel John Miller gefahren – traten bei den ersten Titelkämpfen an. Mit Auguste Dubey (Schweiz) als Sieger, der mit seinen deutschen, französischen und polnischen Füchsen auf nicht zu schlagende 13 Punkte kam.

Viererzüge-Show an Samstag und Sonntag

Nun, 50 Jahre danach erinnert der Westfälische Reiterverein beim Turnier der Sieger an die erste WM. Vor der Kür am Samstagabend und vor dem Großen Preis am Sonntag bilden sechs Viererzüge ein spektakuläres Showbild. „Ein Schmankerl“, wie Robert Hönke, Präsidiumsmitglied des Gastgebers, es nennt.