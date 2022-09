Erster Sieg für den Neuling

Albachtens Jeroen Eshold wirft sich mit aller Macht in diesen Zweikampf gegen den Sendener Sefai Colak (r.). Diese Leidenschaft brachte den Concorden am Ende den Sieg,

Sie kamen einem vor wie Waldorf und Statler aus der Muppetshow. Etwas abseits platziert und ständig mit abfälligen Kommentaren. Ob sie nun für Gastgeber Concordia Albachten oder den VfL Senden die Daumen drückten, war nicht auszumachen. In jedem Fall schien ihnen dieses Derby in der Landesliga überhaupt keinen Spaß zu machen. „Slapstick pur“ war noch die netteste Bezeichnung für das, was die beiden Grantler zu sehen glaubten. Dass sie die Anlage auf der Hohen Geist am Sonntag vorzeitig verließen, nahm ihnen niemand übel. Aber dass sie etwas Historisches verpassten, das wird sie sicherlich ärgern. Denn es gab den ersten Landesliga-Sieg der Clubgeschichte für Albachten, das sich völlig verdient mit 3:1 (1:1) durchsetzte.

„ »Wir haben einen Rückstand locker weggesteckt, haben unsere bisherigen Ergebnisse ausgeblendet und nur an uns geglaubt. « “ Sebastian Hänsel

Hätte er einen Hut aufgehabt, Trainer Sebastian Hänsel hätte ihn gezogen. Vor der kämpferischen Leistung seiner Mannschaft. Vor der Einstellung und Leidenschaft, vor dem Engagement und dem unbedingten Willen. „Wir haben einen Rückstand locker weggesteckt, haben unsere bisherigen Ergebnisse ausgeblendet und nur an uns geglaubt. Das nötigt mir großen Respekt ab.“ Für Hänsel war es ein Sieg des Willens. „Und zwar ein hochverdienter.“

Der Gast war nach 26 Minuten mit seiner ersten Torchance in Führung gegangen, als Jürgen Sinev auf der linken Seite freigespielt worden war und satt vollstreckte. Ein Schuss vor den Bug für Albachten, das bis dato eigentlich die Dinge im Griff hatte. Nur gerecht, dass Fabian Jülkenbeck zwei Minuten vor dem Pausenpfiff der Ausgleich gelang. Sein strammer 22-Meter-Freistoß schlug unhaltbar im langen Eck ein.

Senden verzichtet auf Angriffe

Nach dem Wechsel sollten die Besucher lange auf die Folter gespannt werden, ob diese Partie noch einen Sieger haben würde. Den Gästen schien das Remis zu schmecken, sie verzichteten im zweiten Abschnitt komplett auf Torannäherung. Anders die Concordia, die zunächst durch Oliver Homann und Maximilian Wolf zwei Hochkaräter liegen ließ, und dann gnadenlos zuschlug. Nach einer schönen Aktion von Thomas Kroker war Wolf per Abstauber zur Stelle und stellte drei Minuten vor dem Abpfiff die Zeichen auf Sieg. Und weil er sich gerade daran gewöhnt hatte, ließ er in der dritten Minute der Nachspielzeit noch sein zweites Tor folgen. Dabei nutzte er einen leichtsinnigen Ausflug von Sendens Keeper Johannes Brückner aus und traf aus der Distanz ins leere Tor. Was Waldorf und Statler wohl dazu gesagt hätten?

Concordia: Hövelmann – Homann, Saerbeck, Heimsath (72. Büschgens), Gröger – Jülkenbeck (58. Kroker), Eshold, Ribeiro (46. Wolf) – Kovacevic, Zymner (58. Niehues), Nübel (90. Kievit)