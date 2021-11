ESV Münster: Ganz unten – aber wieder obenauf

Große Vergangenheit, keine Zukunft? Es ist gerade einmal anderthalb Dekaden her, da stand nicht nur die Fußball-Abteilung des ESV Münster, sondern der komplette Verein sehr nahe am Abgrund. Als die Bundesbahn als Eigentümer der Anlage an der Robert-Bosch-Straße plötzlich Pachtforderungen stellte, ging es für den Club um nicht weniger als die Existenz. „Wir hätten das niemals zahlen können“, erinnert sich Walter Niehues. Erst nach einigem Hin und Her „und wirklich schwierigen Wochen und Monaten“ wendete sich das Blatt. Die Stadt Münster sah Handlungsbedarf und erwarb die Immobilie. „Die Kommune hat uns gerettet, allein hätten wir das nicht geschafft“, konstatiert Niehues.

Der treue Eisenbahner ist seit über 40 Jahren Mitglied. Ein sehr aktives dazu. Niehues war Vorsitzender, Trainer, Abteilungsleiter. Aktuell ist er gerade ohne offizielles Amt. Aber nicht ohne Arbeit: Gemeinsam mit einem anpackenden und dynamischen Team schiebt er Projekte an. „Walter ist ein wichtiger Motor“, sagt Thorben Stock. Er leitet die Fußball-Abteilung, in exponierter Position sieht sich Stock deshalb nicht. „Ämter haben bei uns nicht wirklich eine Bedeutung. Wir arbeiten als Mannschaft und verteilen die Aufgaben“, erklärt er. Das gemeinsame Schaffen trägt Früchte. „Vor vier Jahren hatten wir etwa 60 Jugendliche. Inzwischen sind es beinahe 100 mehr, Tendenz steigend“, so Stock. Die Entwicklung erfüllt natürlich auch Niehues mit Freude. „Ich glaube, wir sind aus dem Gröbsten heraus“, sagt er.

Was vermutlich nur betagte Fußball-Fans wissen: Als der ESV noch unter Reichsbahn SV firmierte, war er eine ziemlich große Nummer und spielte Anfang der 1960er Jahre – unter anderem getragen von den Pohlschmidt-Brüdern Bernhard, Helmut und Manfred – als Verbandsligist sogar in der höchsten Amateurklasse. Das schmückt den Wikipedia-Eintrag und ist ein Stück schöner Erinnerung, aber es bleibt Vergangenheit. Zurzeit grast der ESV mit seinen beiden Senioren-Mannschaften auf der C-Liga-Wiese. Die eine macht sich Hoffnungen auf den Aufstieg. Die andere ist chronisch erfolglos. „Macht aber nix“, versichert Niehues, „die Jungs haben trotzdem ihren Spaß.“ Er wird es wissen, am Sonntag beim 0:9 gegen GW Marathon war er selbst am Platz.

Das ESV-Pfund für die Zukunft ist der Nachwuchs. Nach und nach ist es dem Club in den letzten Jahren gelungen, die jüngsten Altersklassen durchgängig zu besetzen. In dieser Saison schickt er sogar eine C-Jugend-Mannschaft in die Punkterunde. „Das hatten wir wohl seit 15 Jahren nicht mehr“, meint Niehues. Und schon fliegen die Gedanken noch weiter in die Zukunft. Mittelfristig wieder bei den B-Jugendlichen mitzumischen, sei das nächste Projekt. Und dann wäre der Weg zu einem A-Junioren-Team ja auch nicht mehr weit.

Der ESV lebt. Und er wächst. Dabei kämpft er gegen Wettbewerbsnachteile. Als einer von nur zwei Clubs in der Stadt – der andere ist Teutonia Coerde – verfügt er noch nicht über einen Kunstrasenplatz. Wenn auf Naturrasen nichts mehr geht, bleibt nur rote Asche als Spieluntergrund. Borussia, Nachbar auf der anderen Seite der Hammer Straße, ist da schon lange ein Stück voraus. „Kunstrasen ist beim Werben um Kinder und Jugendliche natürlich ein wichtiges Argument. Ich hoffe sehr, dass auch der ESV absehbar berücksichtigt wird. Der Bedarf ist jedenfalls sichtbar“, erklärt Niehues.

In sechs Jahren wird der ESV 100 Jahre alt. Niehues wünscht sich, „dass wir dann alle Jugend-Jahrgänge besetzt haben. Und die Senioren wieder in der A-Liga spielen. Das wäre allerdings auch das Höchste der Gefühle, alles darüber könnten wir finanziell nicht stemmen.“

Muss ja auch nicht, schließlich versteht sich der ESV als Wohlfühlgemeinschaft mit offener Tür für Jeden, der Spaß am Fußball habe. Daniel Hirschfeld, seit Sommer Trainer der erfolgreicheren Seniorenmannschaft, macht dem Club ein großes Kompliment: „Du fährst hin und fühlst dich direkt wohl.“