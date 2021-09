Fabian Wegmann ist der angesagte Tour-Experte

Fabian Wegmann ist auf Tour, wieder einmal. Sieben Mal war der Münsteraner zwischen 2004 und 2011 beim größten und renommiertesten Radrennen der Welt am Start, 2005 startete er eine spektakuläre Alleinfahrt und durfte sich am Etappenziel in Karlsruhe das gepunktete Trikot überstreifen mit der roten Startnummer des kämpferisch­sten Fahrers. Auch 2019 ist der 37-Jährige bei jeder Fluchtgruppe dabei, hat aber auch das Ende des Pelotons ständig im Blick. Als Experte und Co-Kommentator bei der ARD ist Wegmann nicht nur ein ständiger und informativer Begleiter bei der Jubiläumstour, sondern sitzt ab und an selber im Sattel und macht nebenbei Werbung für den Münsterland-Giro, dessen Rennleiter er ist. Mit dem dreifachen Deutschen Straßenmeister sprachen Ansgar Griebel und Alexander Heflik.

