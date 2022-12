„Einfach alles abbekommen“: SGS-Talent Lömke über sein Jahr zum Vergessen

Ein seltenes Bild in den vergangenen Monaten: SGS-Schwimmer Falk Lömke verpasste in diesem Jahr viele Wettkämpfe.

Eigentlich wollte Falk Lömke 2022 zu seinem Jahr machen. Als Münsters frischgebackener Juniorsportler des Jahres machte sich der junge Schwimmer der SGS Münster auf, um seine beeindruckenden Vorjahreserfolge zu übertreffen. Als Highlight des Jahres hatte der 16-Jährige die Qualifikation zur Junioren-Europameisterschaft in Rumänien ausgemacht – doch nicht nur dazu sollte es nicht kommen.

„Ich habe in diesem Jahr irgendwie einfach alles abbekommen, was ich so abbekommen konnte“, sagt Lömke. Verschnupft sitzt er in seinem Zimmer im Münsteraner Sportinternat und wirkt nachdenklich. Am Morgen hat er bereits die Schwimm-WM in Melbourne im Stream verfolgt, etwas Leichtes gegessen, dann zurück ins Zimmer. Schule geht gerade nicht für das Nachwuchstalent. „Vor zwei Monaten habe ich eine Erkältung bekommen und bin jetzt immer noch damit beschäftigt“, sagt Lömke. „Die hat mich noch einmal richtig weggehauen.“ Seitdem habe er heftigen Husten und Schnupfen – mal mehr, mal weniger.

Mit Corona fing im April alles an

„Mein Immunsystem ist durch mehrere Aspekte einfach total schwach“, sagt Lömke und beginnt aufzuzählen. „Mit Corona fing im April alles an. Das hat mich schon erwischt, ging aber noch einigermaßen.“ Aufgrund der Infektion verpasste der junge Schwimmer entscheidende Qualifikationswettkämpfe für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) und letztendlich dann auch den Traum von der EM im Sommer. „Klar, das habe ich mir anders ausgemalt“, sagt er.

Die DJM in Berlin machte Lömke im Mai trotzdem zu kleinen Festspielen und brillierte mit vier Medaillen – eine davon in goldener Farbe. „Das lief dann gar nicht so schlecht“, kommentiert er rückblickend. „Aber ich habe schon da gemerkt, dass ich einfach nicht richtig fit bin.“ Und dann fing es eigentlich erst richtig an.

Auf eine starke Erkältung folgte Pfeiffersches Drüsenfieber. „Ich konnte erst spät nach den Sommerferien angefangen zu trainieren“, erinnert er sich. Während die restliche SGS im Juli aus der Pause erwachte, musste Lömke bis in den September warten – und schwamm Mitte des Monats seinen bis heute letzten Wettkampf. „Seitdem war ich immer wieder krank und habe alles verpasst. Dazu kommt, dass das Wasser inzwischen kälter ist hier in den Schwimmbädern. Man merkt einen großen Unterschied. Das macht den Körper auch nochmal schwächer“, sagt er.

Nun ist Geduld gefragt

Nun ist des Sportlers schwerste Disziplin gefragt: Geduld. „Aktuell arbeite ich ein bisschen mit dem Theraband. Wenn ich wieder fitter bin vielleicht Rudern oder Fahrradfahren, damit ich nicht direkt wieder das kalte Wasser abbekomme“, sagt Lömke, der vor allem darauf bedacht ist, jetzt nicht zu früh wieder zu starten. „Ich hab mich damit schon gut abgefunden inzwischen, lasse mich nicht runterziehen. Aber klar würde ich gerne Wettkämpfe schwimmen.“

Im Frühjahr 2024 peilt der Elftklässler sein Abi an. „Ich verpasse viel Schule momentan, versuche zumindest die Klausuren zu schreiben. Auf der anderen Seite fällt das Training weg und ich kann mich etwas mehr aufs Lernen konzentrieren. Auf jeden Fall ist es mega nervig“, sagt er – und hofft auch einen Restart im neuen Jahr.