Farid Vatanparast aus dem Boxzentrum Münster: „Haben Gewissheit“

Die Deutschen Meisterschaften der Elite sollten vom 7. bis zum 11. Dezember in Straubing stattfinden. Seit Montag ist klar, dass sie wegen der steigenden Coronazahlen verlegt werden. Aus dem heimischen Boxzentrum wären acht Aktive am Start gewesen.

Der Deutsche Boxsport-Verband (DBV) hat seine Meisterschaften wegen der aktuellen Corona-Lage verschoben, das ist seit Montag amtlich. Die Titelkämpfe sollten vom 7. bis zum 11. Dezember in Straubing stattfinden. „Ich kann das mit Blick auf die steigenden Corona-Zahlen nachvollziehen“, sagt Farid Vatanparast, Stützpunkttrainer im heimischen Boxzentrum (BZ). „Wir haben jetzt die Gewissheit und können planen. Das ist besser, als wenn wir kurz vorher inmitten der Vorbereitungen mit so einer Nachricht konfrontiert werden.“

Aus dem BZ haben sich bei den NRW-Finals in Münster Mitte Oktober mit Oliver Ginkel (bis 80 Kilogramm), Ali Dakroub (über 92 Kilogramm), Patrick Walfort (bis 92 Kilogramm), Samuel Gasoyan (bis 92 Kilogramm) und Marcel Lapke (bis 71 Kilogramm) fünf Kämpfer direkt für die DM qualifiziert. Nachrücken sollten Zalgai Laghmani (bis 63,5 Kilogramm) und Birdogus Cihangir (bis 60 Kilogramm). Achter im Bunde wäre Schwergewicht Dariusz Lassotta gewesen, die aktuelle Nummer eins seiner Klasse in Deutschland (bis 92 Kilogramm). Der 23-Jährige scheiterte jüngst bei der Weltmeisterschaft in Serbien in Runde eins gegen den Georgier Giorgi Tschigladse. „Mit EM und WM habe ich ein ereignisreiches 2021 hinter mir. Das Jahr werde ich nun in Ruhe ausklingen lassen. Im April 2022 will ich dann bei der Europameisterschaft boxen“, sagt Lassotta.

Bei der nationalen U-18-Meisterschaft in Köln glänzten Muhammed Tutak (bis 67 Kilogramm) und Adrian Yasin Alkaya (bis 92 Kilogramm) mit Bronze. Trainer Hamdi Yildirim zeigte sich sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge. Bei der U-22-DM im bayerischen Weißenburg gab es derweil kein Edelmetall. „Das ist alles in Ordnung. Unseren Fokus richten wir jetzt schon auf die ersten Events 2022“, so Vatanparast.