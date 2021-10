FC Münster 05 beendet die beeindruckende Kinderhauser Serie

Westfalia Kinderhaus II war lange die Übermannschaft der Kreisliga A1. Doch noch monatelanger Erfolgsserie kam am Sonntag der FC Münster 05 an der Großen Wiese vorbei und gewann mit 2:1 beim Spitzenreiter – ein Zeichen der Stärke.

Lang, lang ist es her, dass Westfalia Kinderhaus II mal ein Spiel verlor. Vom 30. August 2020 datiert die letzte Niederlage des Teams von Trainer Stefan Kloer, damals, vor über einem Jahr, unterlag es in einem Freundschaftsspiel gegen die Warendorfer SU mit 1:2. Wettbewerbsübergreifend folgten 22 Partien ohne Schlappe – bis zum vergangenen Sonntag. Mit 1:2 musste sich der Tabellenführer zu Hause dem FC Münster 05 beugen

Heißt das schon Krise bei Westfalia? „Total“, sagt Kloer augenzwinkernd und schiebt schnell nach: „Nein, natürlich nicht, aber das war tatsächlich ziemlich ungewohnt für uns. Die Jungs saßen nach Abpfiff schon ein wenig deprimiert in der Kabine.“ Das habe er so gar nicht mehr gekannt, so der Coach, der sich und seinen Jungs noch an gleicher Stelle einen guten Rat mit auf den Weg gab: „Wir sollten uns das Gefühl merken und schauen, dass wir auch in Zukunft keinen Sieg für selbstverständlich nehmen.“ Allerdings hatte Kinderhaus auch in dieser Saison schon an der einen oder anderen Stelle ein wenig Glück, „irgendwann gleicht sich das immer mal aus“, sagt Kloer. Gegen die Nullfünfer musste er nicht nur auf seinen verletzten 15-Tore-Stürmer Niels Lautenbach verzichten, sondern traf halt auch auf einen guten Gegner: „Das ist einfach eine sehr starke Mannschaft.“

Schon in der Vorsaison oben

Recht hat er. Als die Saison vor gut einem Jahr coronabedingt abgebrochen wurde, da waren es eben Westfalia und Münster 05, die von den ersten beiden Plätzen grüßten. „Deshalb war das für uns auch ein besonderes Spiel. Man kennt sich ja auch schon ewig“, sagt Trainer Roland Böckmann, „über den Sieg haben wir uns riesig gefreut“. Nicht wenige zählten sein Team vor der Saison zum Kreis der Mitfavoriten, der Start verlief aber ein wenig stockend. „Wir hatten eine eher schwierige Vorbereitung, nicht so intensiv wie letztes Jahr. Dass wir schon zwei Niederlagen auf dem Konto haben, war so natürlich nicht geplant“, spricht er das 0:1 gegen Roxel II und das 3:6 gegen Eintracht Münster an.

Umso wichtiger also der Sieg gegen Westfalia, den Böckmann als „verdient“ bewertete. „Wir haben die Kinderhauser vor Aufgaben gestellt, sie defensiv gefordert und früh angegriffen.“ Vor allem zwischen der 15. und 35. Minute, als die beiden Tore durch David Menberg (24.) und Felix Knülle (27.) fielen, hatte sein Team eine super Phase und „hätte sogar noch erhöhen können“, wie Böckmann sagte. Vor dem Kader des Spitzenreiters zieht er seinen imaginären Hut: „Chapeau, mit wem die angetreten sind. Das zeigt uns aber auch nur, dass Münster 05 inzwischen richtig ernst genommen wird – das war nicht immer so.“

Böckmann spart sich Prognosen

Nach dem Erfolg an der Großen Wiese stehen die Nullfünfer nun auf dem vierten Platz, fünf Punkte sind es bis zur Ligaspitze. Mit Prognosen will Böckmann aber gar nicht erst anfangen: „Wir werden jetzt sicher nicht auf die Tabelle gucken und bleiben hier ganz entspannt“, gibt er deutlich zu bedenken, ist sich aber sicher: „Wenn wir einen guten Tag haben und alle fit sind, dann können wir in dieser Liga jeden schlagen.“

Wacker Mecklenbeck hat sich mit einem 4:0-Sieg beim SV Rinkerode an die Spitze der zweiten A-Liga-Staffel gesetzt. Für das Team von Trainer Costa Fetsch schnürte Jan Hoffmann zunächst einen Dreierpack, Yannik Hartwig setzte am Ende den Schlusspunkt.