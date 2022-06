Felix und Emma Vorwerk glänzen in Berlin - drei Medaillen inklusive

Diese Reise nach Berlin werden Felix und Emma Vorwerk so rasch nicht vergessen. Bei den Special Olympics in Berlin, den nationalen Spielen für Sportler mit geistiger und mehrfacher Behinderung, glänzten die 13-jährige Zwillinge aus Handorf in den Schwimmwettbewerben mit tollen Leistungen.

Verdienter Lohn waren drei Medaillen. Emma gewann am Mittwoch über 50 Meter Brust Silber (in 1:06,60 Minuten) und über 50 Meter Freistil Bronze (1:04,28). Felix überzeugte über 50 Meter Freistil (44,94 Sekunden) als Sechster in einem sehr starken Feld und lieferte als Dritter über 50 Meter Brust in 52,30 Sekunden (persönliche Bestzeit) ein weiteres Glanzstück ab.

„Unsere beiden Athleten sind hier wirklich aufgefallen. Nicht nur aufgrund ihres extrem jungen Alters und ihrer guten Leistungen. Auch ob ihrer super Technik“, so Trainerin Gesa Gronert von der SGS Münster.