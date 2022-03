Finaltickets für Leipzig vergeben – Langehanenberg dabei

Helen Langehanenberg ist für das Weltcup-Finale in Leipzig qualifiziert. Die 39-Jährige ist zum dritten Mal in Folge dabei. Das Finale findet Anfang April statt. Zuletzt gewann die Münsteranerin mit Annabelle im slowakischen Motesice.

Das Starterfeld für das Weltcup-Finale der Dressurreiter in Leipzig ist komplett. Neben der gesetzten Titelverteidigerin Isabell Werth und Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl vertritt Helen Langehanenberg die deutschen Farben zum Ende der Hallensaison.

„Ich könnte stolzer nicht sein!!!! Das dritte Championat in Folge – und wir sind dabei“, schrieb die 39-Jährige in den sozialen Netzwerken. Mit ihrer Stute Annabelle hatte die für den RV St. Georg Münster startende Langehanenberg in der vergangenen Woche die Weltcup-Station im slowakischen Motesice gewonnen und war in der Gesamtwertung so noch an Benjamin Werndl vorbeigezogen.

Das Finale, bei dem auch die Dänin Cathrine Dufour oder die Britin Charlotte Fry qualifiziert sind, findet vom 6. bis zum 10. April statt.