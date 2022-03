Westfalenmeisterin Freisfeld trainiert bei Rekord-Frau Spiegelburg

Natürlich weiß sie, wer Armand Duplantis ist. „Der ist Weltrekord gesprungen“, sagt die 14-jährige Schülerin des Gymnasiums St. Mauritz wie aus der Pistole geschossen und kann auch noch mit den dazugehörigen Zahlen aufwarten: „6,19 Meter.“ Passt hundertprozentig, aber Finnja Freisfeld ist ja auch vom Fach. Als der schwedische Olympiasieger am Wochenende beim Hallenmeeting in Belgrad seinen eigenen Weltrekord im Stabhochsprung verbesserte, legte auch sie eine neue persönliche Bestleistung auf.

Bei den Westfälischen Hallenmeisterschaften überquerte die Athletin der LG Brillux Münster erstmals in ihrer jungen Karriere 3,25 Meter – das reichte für den Titel in ihrer Altersklasse, der Höhenflug der Handorferin ist damit aber noch lange nicht beendet. Für die Sommersaison hat sie sich die 3,50-Meter-Marke vorgenommen, im kommenden Jahr soll dann die 4 vor dem Komma stehen. „Jedes Jahr 50 Zentimeter“, sagt Finnja, „zumindest bis vier Meter, danach wird das wohl nicht mehr so schnell gehen.“

Freisfeld-Trainerin hält Rekorde

Trainerin Silke Spiegelburg traut ihrem Schützling diese Höhen durchaus zu: „Sie hat sich toll entwickelt, sie lernt schnell – und es macht Spaß mit ihr zu arbeiten“, lobt die ehemalige Deutsche Meisterin, die immer noch die Deutschen Rekorde in der Halle (4,77 Meter) und draußen (4,82 Meter) hält. Finnja Freisfeld ist mit Abstand die jüngste Athletin in der Trainingsgruppe von Spiegelburg – aber aus der von Linna Tietmeyer betreuten Nachwuchsgruppe hat sie längst den Absprung geschafft und ist bei den „Großen“ perfekt gelandet.

Keine Sekunde zu früh, wie ihre Trainerin bestätigt, die selbst mit 15 Jahren bereits Deutsche Meisterin in der U 18 wurde – übersprungene Höhe damals: vier Meter. Dass Finnja bis dahin doch noch einige Zentimeter fehlen, sei vor allem den widrigen Umständen in den vergangenen Jahren geschuldet, sagt Spiegelburg. Zu wenige Wettkämpfe, zu viel Bildschirmtraining – da gehe es in dieser technisch sehr komplexen Sportart nicht so schnell voran. Aber Finnja vereint Talent und Willen, so dass es jetzt schnell hoch hinaus gehen dürfte.

Silke Spiegelburg zurück in Münster

Silke Spiegelburg unterstützt die LG Brillux schon lange, half bereits mit Rat und Tat aus, als Vater Ansgar 2019 die Hochstabler der LG Brillux betreute. Damals noch von Stuttgart aus, seit einem halben Jahr wohnt sie jetzt in Münster und will in der westfälischen Heimat beruflich und privat Fuß fassen. Als selbstständige Gesundheitsökonomin, Personal Coach und Leichtathletik-Trainerin nehmen die beruflichen Pläne Fahrt auf, in der kleinen Familie wird schon bald ein dritter Geburtstag gefeiert, und im Sport setzt die Westfalenmeisterschaft von Finnja Freisfeld den Startpunkt für eine erfolgreiche Zukunft.

Stabhochspringerin Finnja Freisfeld in Aktion. Foto: privat

Die Qualität einer Trainerin zeigt sich, wenn sie komplexe Abläufe ganz einfach aussehen lassen kann. Was könnte da ein größeres Kompliment sein, als wenn ihr Schützling den Stabhochsprung so beschreibt: „Man springt ab, fliegt hoch und landet wieder.“

Training bei LG Brillux und in Handorf

Meist trainiert Finnja dreimal wöchentlich mit dem vier Meter langen Stab bei der LG Brillux, beim TSV Handorf erscheint sie zudem zuverlässig beim Judo-Training, wo einst die sportlichen Grundlagen gelegt wurden. „Man muss beim Stabhochsprung wissen, wo sich der Körper in der Luft befindet, das Körpergefühl ist eine ganz wichtige Voraussetzung“, sagt Spiegelburg.

Viele erfolgreiche Springer und Springerinnen starteten einmal beim Turnen, andere in der Leichtathletik, „optimal ist die Mischung aus beidem“, sagt Spiegelburg – und offensichtlich klappt es auch mit Judo gut.

Finnja will sich jetzt in immer größere Höhen schwingen, auch wenn sie nie die Gefilde eines Armand Duplantis erreichen wird. Aber der hat für eine Steigerung seiner Bestleistung um einen Zentimeter zwei Jahre gebraucht, Finnja schaffte in der Hälfte der Zeit einen halben Meter ...