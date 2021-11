Für den 1. TC Hiltrup geht es um den Klassenerhalt

Der 1. TC Hiltrup versucht in der am Wochenende beginnenden Hallenrunde mit aller Macht die Westfalenliga zu halten. Am Steiner See sind sich alle bewusst, dass die Aufgabe trotz des Regionalliga-Aufstiegs im Sommer kompliziert wird.

Im Sommer schrieb der 1. TC Hiltrup ein Stück münsterische Tennis-Geschichte mit dem Aufstieg in die Herren-Regionalliga, in der mit der SV Münster 91 letztmals 1992 ein Verein aus der Stadt vertreten war. Die Feierlichkeiten sind längst abgeschlossen, am Sonntag steht der Winter-Alltag an. Und der heißt Westfalenliga, in der es für das Team vom Steiner See um den Klassenerhalt geht.

Es ist keine Tiefstapelei, die Mannschaftsführer Carlo Bückmann vor dem Auftakt beim TC Parkhaus Wanne-Eickel betreibt. „Die Liga ist halt super stark“, sagt er. So mischen unter dem Hallendach in der höchsten Winter-Spielklasse stets auch Vereine aus höheren Gefilden mit, Zweitliga-Absteiger TC Iserlohn gehört ebenso zu Hiltrups Gegnern wie der Regionalligist BW Halle. Zwei der sieben Teams wird es am Ende der Saison erwischen, „wir wollen irgendwie versuchen, in der Liga zu bleiben“, erklärt Bückmann.

Neuzugang Hillmann debütiert

Am ersten Spieltag wird er wohl ebenso zu dem Quartett zählen, das als Außenseiter in Wanne-Eickel um Zählbares kämpft. Neben dem Vize-Westfalenmeister der Herren 30 wird mit Julius Hillmann ein Neuzugang auflaufen, der Münsteraner (früher THC) spielte zuletzt für den TuS Sennelager II und bezwang im Punktspiel im August Bückmann mit 7:6, 7:6. Dazu sind auch Lukas Lückemeier und Paul Schütte mit an Bord, Matthias Wahl und Christian Cremers dagegen zum Start sind verhindert.

Im Sommer gewann der TCH in Wanne-Eickel 5:4, setzte dabei drei ausländische Kräfte ein. Auf die verzichtet er im Winter aber.