Trübe Aussichten bei BW Aasee, Gelmer macht Fortschritte

Zweistellige Pleiten: Eine Gemeinsamkeit, auf die die Bezirksligisten BW Aasee und GW Gelmer liebend gerne verzichten würden. Was Aasee-Coach André Kuhlmann nach dem Derby-Debakel sagt und wie Gelmer wieder auf die Beine gekommen ist.

Die Fußball-Bezirksligisten GW Gelmer und BW Aasee teilen das undankbare Schicksal, in dieser Saison so richtig derbe unter die Räder gekommen zu sein. Gelmer kassierte vor einem guten Monat ein 0:10 bei der Ibbenbürener SV, Aasee ging erst am Sonntag gegen Borussia Münster mit diesem Ergebnis unter.

„Ich weiß nicht, ob ich in meiner Trainerkarriere schon mal zehn Stück bekommen habe“, sagte Aasee-Coach André Kuhlmann mit einem Tag Abstand. „Im Endeffekt ist es aber die Konsequenz des letzten halben Jahres.“ Was er meint: Die Trainingsbeteiligung ist weiterhin mau bei den Blau-Weißen, im Sommer gab‘s mal wieder einen Umbruch – und zudem fehlen einige Säulen des Teams längerfristig. Genannt seien da Bennet Packheiser, Ole Goldbeck, Leonard Mikowsky oder Martin Pruin.

Kuhlmann: „Kein Geld, keine sportliche Leitung“

Neben der Qualität dieser Kicker gehen Aasee mit ihnen auch „wichtige Mentalitätsspieler“ ab, wie Kuhlmann erklärt. In der Halbzeitpause gegen Borussia – beim Stand von 0:6 – war der Coach weitgehend sprachlos, nach Abpfiff suchte er das Gespräch mit einigen Führungsspielern. Der Blick geht nach vorne. Mit dem TuS Altenberge und TuS Recke warten vor der Winterpause zwei Aufgaben, die machbarer sein sollten als die gegen den Stadtrivalen.

Und dann? „Wir haben kein Geld und auch keine sportliche Leitung“, sagt Kuhlmann. Neuzugänge, die im Abstiegskampf sofort weiterhelfen würden, sind also kaum realistisch. Der Trainer meint: „Wenn es so weitergeht, landen wir irgendwann wieder in der Kreisliga A.“

In Gelmer funktioniert ein Brüder-Gespann

Ein Szenario, mit dem sich auch die Verantwortlichen bei GW Gelmer befassen müssen. Am Sonntag aber gab’s (seltenen) Grund zur Freude. Dem Schlusslicht gelang gegen TuS Graf Kobbo Tecklenburg der zweite Saisonsieg (4:1). Der erste datiert von Anfang September. Seit Mitte Oktober ist Simo Sroub – zuvor Sportlicher Leiter – Gelmers Trainer.

Er sagt: „Die Stimmung ist besser geworden. Die Leistung im Training stimmt.“ Die Tabelle blenden die Grün-Weißen (vorerst) aus. Gelmer ist mit acht Zählern Letzter, hat bei einem Spiel weniger aber nur sieben Punkte Rückstand aufs rettende Ufer.

GW Gelmer und Thorsten Schürmann (l.) feierten am Sonntag den erst zweiten Saisonsieg. Das Schlusslicht der Bezirksliga kommt derzeit auch deshalb besser in Fahrt, Schürmann endlich auf seiner besten Position spielen kann – dem Bruder sei dank. Foto: Wilfried Hiegemann

„Wir machen kleine Schritte nach vorne. Ich freue mich über jeden einzelnen“, sagt Sroub. „Die Entwicklung stimmt mich optimistisch.“ Dazu trägt auch bei, dass mit Markus Schürmann ein erfahrener Innenverteidiger zurück ist. Sein Bruder Thorsten konnte eine Position vorrücken, spielt jetzt auf der Sechs. „Dadurch funktioniert die Mannschaft deutlich besser“, sagt Sroub.