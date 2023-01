Westfalia-Mädels sorgen für Kinderhauser Festspiele in Gremmendorf

Vier Stadtmeister-Titel gab’s am Wochenende in Gremmendorf zu holen, viermal schnappten die Mädchen von Westfalia Kinderhaus zu: Die U 11 (oben links), die U 13 (oben rechts), die U 15 (unten links) und die U 17 (unten rechts) sicherten sich allesamt den begehrten Pott.

Kinderhauser Festspiele in Gremmendorf: Die Nachwuchsfußballerinnen der Westfalia haben die Hallen-Stadtmeisterschaften der Mädchen am Wochenende zu einer einseitigen Angelegenheit gemacht – zumindest mit Blick auf die Siegerliste: Kinderhaus, Kinderhaus, Kinderhaus und Kinderhaus.

Am Sonntag standen pünktlich um 14.50 Uhr die Gewinnerinnen der U-11-Stadtmeisterschaft fest. Im Finale gewannen die Mädels von Westfalia Kinderhaus in einem spannenden, aber schließlich eindeutigen Finale gegen den SC Gremmendorf mit 4:0.

Schwarzers Doppelpack macht alles klar

Obwohl der Favorit aus Kinderhaus dabei von Beginn an auf Angriff setzte, hielt das Gremmendorfer Team lange dagegen. Besonders Neta Zohar warf sich in jeden Ball rein, weshalb sie im Anschluss auch zur besten Spielerin des Turniers gekürt wurde. Schließlich netzte Linn Feldhaus aber doch zum 1:0 für die Westfalia ein. Trotz einer grandiosen Stimmung in der Halle und deutlicher Unterstützung für Ausrichter Gremmendorf ließ Kinderhaus sich den Sieg nicht mehr nehmen. Mit zwei Treffern von Karlotta Schwarzer und einem von Nell Rockstroh erhöhte der Sieger auf 4:0.

Das war aber längst nicht alles an diesem Wochenende. Bereits am Vortag hatten Nachwuchskickerinnen um die Stadtis-Titel gespielt. Am Samstag startete das Turnier mit den Spielen der U 13. Im Finale kämpften der TuS Saxonia Münster und natürlich wieder Westfalia um den Siegerpokal. Auch hier entschied Kinderhaus die Partie mit 1:0 für sich.

Schwere Verletzung überschattet U-17-Turnier

Im Anschluss suchte die Altersklasse U 17 ihre Besten. Trotz nur acht angemeldeter Teams entwickelte sich ein spannendes Turnier, das aber durch die schwere Verletzung einer Saxonia-Spielerin überschattet wurde. Kurz vor Ende der Gruppenphase wurde die Veranstaltung für knapp eine Stunde unterbrochen und schließlich verkürzt. Zwei noch ausstehende Gruppenspiele wurden in Absprache mit den Trainern ausgelassen, stattdessen ging es mit den Halbfinals weiter. Dort setzten sich Kinderhaus und Borussia Münster II durch und standen sich anschließend im Endspiel gegenüber. Kinderhaus gewann deutlich mit 6:0.

Die besten

Spielerinnen Foto: U11:

Beste Spielerin: Neta Zohar (SC Gremmendorf)

Beste Torhüterin: Nada el Shurbagi (Borussia Münster)

Beste Torschützin: Linn Feldhaus (Westfalia Kinderhaus)



U13:

Beste Spielerin: Emily Fark (TuS Saxonia Münster)

Beste Torhüterin: Ida Evers (TuS Saxonia Münster)

Beste Torschützin: Sarah Middasch (Westfalia Kinderhaus)



U15:

Beste Spielerin: Gianna Bartikowsky (Westfalia Kinderhaus)

Beste Torhüterin: Sava Guski (SC Nienberge)

Beste Torschützin: Franziska Noel (Westfalia Kinderhaus)



U17:

Beste Spielerin: Josie Millmann (Westfalia Kinderhaus)

Beste Torhüterin: Johanna Lindenbaum (Borussia Münster)

Beste Torschützin: Vada Webbeler (Westfalia Kinderhaus) ...

Da es der Spielerin von Saxonia bereits wieder den Umständen entsprechend gut geht, konnten sich auch Kaya Treibmann und Ina Paulsen über den ansonsten erfolgreichen ersten Tag freuen. „Die Stimmung war richtig gut, auch das Organisatorische lief alles glatt. Die Halle war besonders am Nachmittag voll, vor allem weil viele Familien da waren“, erzählten die beiden, die Teil des Orga-Teams waren und für den umfangreichen Social-Media-Auftritt der Stadtmeisterschaften gesorgt hatten. Das Duo erklärte: „Für den Mädchenfußball ist das eine sehr schöne Sache, weil es nicht viele solcher Turniere gibt.“

Westfalia-Coach nennt einen Erfolgsgrund

Ein rundum gelungenes Turnier also – vor allem für Kinderhaus. Mit dem Sieg der U 11 am Sonntag zeigte die Westfalia erneut, dass im Nachwuchsbereich vieles sehr richtig läuft. Trainer Reiner Grube ist sicher, dass dies vor allem an Philipp Karnebeck liegt. „Er hat angefangen, die U 17 aufzubauen, und dann bei der kompletten Mädchen-Abteilung weitergemacht. Momentan ernten wir die Erfolge, die er mit seiner Arbeit gesät hat“, so Grube.

Alle Ergebnisse der Mädchen-Stadtmeisterschaften gibt es hier im Überblick.

Am Sonntagabend beschlossen die Titelkämpfe der U 15 das Stadtmeister-Wochenende. Auch hier gewann die Westfalia, entschied das Finale gegen Saxonia mit 7:1 für sich.