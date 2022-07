Neue Kreisliga-Staffeln und die erste Pokal-Runde stehen

Norbert Krevert hatte gleich mehrere Gründe, sich an diesem Dienstagabend rundum wohlzufühlen. Zum einen freute sich der Vorsitzende des Fußball-Kreises Münster, erstmals seit drei Jahren wieder eine „echte“ Kreiskonferenz eröffnen und dabei auch zahlreiche nicht minder entspannte Gäste begrüßen zu dürfen – und das Ganze auch noch in der VIP-Tribüne des SC Preußen Münster, wo sich der bekennende Preußen-Fan ohnehin gerne aufhält.

Im kommenden Jahr würde Krevert den Adlerträgern gerne zum Aufstieg in die dritte Liga gratulieren – bis dahin übte er mit den Meistern der Kreisligen, die seit Dienstagabend nun auch mit dem offiziellen Segen des Verbandes die Klasse wechseln – und nun wissen, in welchen Staffeln sie künftig um Punkte spielen werden. Ebenfalls zum ersten Mal seit 2019 werden dabei nur zwei der zuletzt drei A-Liga-Staffeln ins Rennen gehen. Noch tummeln sich da 33 Clubs, in der Spielzeit vom 14. August bis zum 21. Mai 2023 wird sich das Starterfeld dann auf zwei 16er-Gruppen zurechtschrumpfen müssen.

1. Runde Krombacher Pokal Foto: Qualifikationsrunde (24. Juli)

SV Greven 21 - FC Mecklenbeck

ESV Münster - SC Sprakel

IKSV Münster - IFC Warendorf

RW Alverskirchen - Südkirchen



1. Runde (7. August)

SV Herbern - BW Beelen

Everswinkel - VfL Senden

BSV Roxel - Schapdetten

TuS Freckenhorst - BW Aasee

GW Gelmer - TuS Altenberge

Qualispiel 1 - Münster 05

Athletico Union - Wacker Mecklenbeck

Conc. Albachten - Eintracht Münster

Polonia Münster - SC Müssingen

SV Bösensell - SC Füchtorf

TSV Handorf - GW Amelsbüren

SV Mauritz - SG Telgte

Qualispiel 2 - FC Gievenbeck

Warendorfer SU - Westf. Kinderhaus

Ottmarsbocholt - BG Gimbte

SG Selm - FC Nordkirchen

SV Drensteinfurt - Marathon Münster

Ems Westbevern - GW Albersloh

TuS Hiltrup - TuS Ascheberg

Qualispiel 3 - SC Gremmendorf

RW Milte - Hohenholte

Werner SC - VfL Wolbeck

Dav. Davensberg - SV Rinkerode

SW Havixbeck - BSV Ostbevern

SC Nienberge - FC Greffen

Borussia Münster - SC Greven 09

Qualispiel 4 - SC Capelle

ASEC e.V. - Centro Espanol

SC Münster 08 - Westkirchen

Klub Mladost - SC Hoetmar

TSV Ostenfelde - Saxonia Münster

SG Sendenhorst - VfL Sassenberg ...

Neu im Fußballkreis sind die Spieler des ASEC e.V. Münster, die derzeit noch in der Bewerbungsphase stecken, aber in sechs Wochen dann in der C-Liga Staffel 2 Fußball made in Kamerun zelebrieren. Verabschiedet haben sich die Kicker des Birati Clubs Münster, die keine Mannschaft mehr melden konnten. Ebenfalls wie in besseren Zeiten gehen die Fußballkreis-Funktionäre in den kommenden Wochen wieder auf Reisen, um die bewährten, aber seit drei Jahren ruhenden Bezirkskonferenzen in den vier angeschlossenen Bezirken wieder aufleben zu lassen.