Mauritz ist Herbstmeister – und hat keine Lust auf den Uefa-Cup

Am Coppenrathsweg in Münster wurde zuletzt oft gejubelt. Jüngst über den 4:0-Erfolg gegen den TSV Handorf. Damit sicherte sich Fußball-A-Ligist SV Mauritz die Herbstmeisterschaft. Am Ziel wähnt Trainer Ivo Kolobaric sein Team aber noch lange nicht.

Herbstmeister! Den Glückwunsch dafür nimmt Ivo Kolobaric gern entgegen. Danach bremst er direkt ein. „Jetzt Erster zu sein, heißt ja nicht viel“, stellt der Trainer des Fußball-A-Ligisten SV Mauritz fest und verweist auf die Verfolger: „Da haben einige das Zeug zur Meisterschaft. Sendenhorst kenne ich nur als Bezirksligist. Warendorf ist für mich eigentlich ein Landesligist. Und gegen die anderen kann man auch jeder Zeit verlieren, wenn man nicht bei 100 Prozent ist.“

Nun ist es so, dass sich bei Mauritz kaum noch jemand ans Verlieren erinnert. Die letzte Niederlage datiert aus dem September (0:3 gegen Westbevern), danach blieb der Sportverein zwölfmal in Folge ungeschlagen. Und siegte mitunter spektakulär, zuletzt 4:0 gegen den TSV Handorf. Wenzel Voß erzielte dabei seine Saisontore 23 und 24, der 26-Jährige sticht zumindest in dieser Statistik heraus. „Ein ganz bescheidener Junge“, sagt Kolobaric über seinen zuverlässigen Kanonier. Ansonsten lobt der Coach das Kollektiv: „Bei uns will niemand im Mittelpunkt stehen, jeder lebt den Teamgeist.“

Kolobaric trainiert Mauritz im dritten Jahr. Und schwärmt von dieser A-Liga. „Eine ganz tolle Klasse, tolle, Spiele, super interessant.“ Und trotzdem möchten Mauritz und der Coach nicht bleiben. Sie haben die Bezirksliga im Fokus. „Jeder Sportler“, weiß Kolobaric, „möchte ja immer das persönlichste höchste Ziel erreichen. Solange es in der A-Liga keine Uefa-Cup-Plätze gibt, ist das die Meisterschaft.“