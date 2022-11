Landesligist Nullacht unterliegt Underdog Altenberge im Finale klar

Erst am vergangenen Mittwoch hatte die U 19 des SC Münster 08 im Kreispokal-Halbfinale beim TSV Handorf Nehmerqualitäten bewiesen und nach einem 0:2-Rückstand per Elfmeterschießen noch das Finalticket gebucht. Das Endspiel am Samstag beim TuS Altenberge – genau wie Handorf in der Leistungsliga daheim – ging in Hälfte eins sehr ähnlich vonstatten, nur hatte der Landesligist von Trainer Jens Dietrich dieses Mal nicht mehr die Reserven für ein Comeback.

0:3 (0:2) lautete das bittere Resultat aus Nullacht-Sicht. „Altenberge hat absolut verdient den Kreispokal gewonnen“, sagte Dietrich. Die TuS-Tore erzielten Niklas Klapproth (10.), Salah Hussain (41.) und Janik Morsell (79.). „Ich mache meiner Mannschaft keinen Vorwurf“, meinte Nullachts Coach. „Wir hatten zwischendurch zehn Ausfälle, haben einen kleinen Kader und daher eine echt schwierige Saison.“ Als Drittletzter kämpft der Kanalclub in der Landesliga ums Überleben.