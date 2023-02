Gievenbeck zeigt „alles, was gefordert ist“ und holt Punkt in Delbrück

Traditionell tut sich der 1. FC Gievenbeck schwer beim Delbrücker SC. So auch am Sonntag wieder, als das abstiegsbedrohte Team von Trainer Florian Reckels mit einem 0:0 nach Hause fuhr. Doch die Leistung seiner Mannen überzeugte ihn.

Der Delbrücker SC zählt nachweislich nicht zu den Lieblingsgegnern des 1. FC Gievenbeck. „Da haben wir uns immer schwer getan“, erinnert sich Florian Reckels an zahlreiche unerfreuliche Begegnungen mit den Ostwestfalen. Unter anderem deswegen fällt die Nullnummer vom Sonntag aus Sicht des Gievenbecker Trainers durchaus in die Kategorie: „Kann sich sehen lassen.“ Vor allem aber überzeugte den Coach die leidenschaftliche Vorstellung seiner Schützlinge, der bedingungslose Einsatz und die mannschaftliche Geschlossenheit. „Alles das, was in unserer Lage gefordert ist“, so Reckels. „Unsere Lage“ ist aktuell zweifelsfrei der Abstiegskampf, in dem ein Zähler aus der Fremde durchaus Gewicht hat.

„Unter dem Strich ein verdientes Ergebnis, würde ich sagen“, sagte Reckels dann auch. In einer chancenarmen ersten Halbzeit hatte Delbrück etwas mehr vom Spiel, beide Torhüter waren jedoch kaum gefordert. Das änderte sich in Durchgang zwei mit einem zunächst forschen Gäste-Auftritt und großen Gelegenheiten durch Christian Keil, der nach etwa 60 Minuten aus acht Metern mit einer „hundertprozentigen Chance“ an Delbrück-Keeper Jonny Mika scheiterte, und Louis Martin, dessen Versuch aus spitzem Winkel zehn Minuten später ebenfalls nicht den Weg in die Maschen fand.

Gievenbeck stemmt sich gegen den Abstieg

Allerdings machten es die Platzherren in der Schlussphase nicht besser: Lennard Rolf hämmerte das Leder an den Gievenbecker Torpfosten (80.), Patrice Heisinger vergab in der Schlussminute. Durchatmen bei Reckels und dem FCG: Es blieb bei der Nullnummer, für die in diesem Fall jeweils ein hoch verdienter Punkt verteilt wurde – und die Erkenntnis, dass das Team den Kellerkampf angenommen hat und sich angeführt vom überragenden Manuel Beyer in der Abwehrzentrale gegen den Abstieg stemmt.

FCG: Eschhaus – Beil, Beyer, Franke – Röhe, Kurk, Geisler (66. Fraundörfer), Paenda – Martin (81. Meyering), Mand, Keil (88. Maddente)