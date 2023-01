Goldregen für LSF-Läuferin Bergerfurth und Brillux-Multitalent Hüsken

Zum ersten, zum zweiten und zum dritten: Mittelstrecklerin Nina Bergerfurth von den LSF Münster hat bei jedem ihrer Starts bei den dreigeteilten Westfalenmeisterschaften in Dortmund ihre Visitenkarte mit Goldrand hinterlegt. Nach den Titeln über 3000 und 800 Meter vor Wochenfrist setzte die 16-Jährige Gymnasiastin am Samstag auch über 1500 Meter den Maßstab in der U-18-Konkurrenz – mit einer Siegeszeit, die auch in der nächsten Altersklasse höchsten Erinnerungswert hat: In 4:49,26 Minuten knackte sie die Norm für die Hallen-DM in der U 20. „Bärenstarke Vorstellung“, lobte auch Landes- und LG-Brillux-Trainer Jörg Riethues den überzeugenden Auftritt, der sogar LSF-Trainer Gerrit Lemkau überraschte. "Dass sie schon in dieser frühen Saisonphase diese Zeiten läuft, hatten wir noch gar nicht erwartet", so Lemkau. Erklärter Saisonhöhepunkt sind die Freiluft-Titelkämpfe der U 18 in Rostock. "Aber jetzt nehmen wir die Hallen-DM der U 20 als zusätzliche Vorbereitung gerne mit."

Nina Bergerfurth vom LSF Münster sicherte sich nach den Siegen über 3000 und 800 Meter auch den Westfalenmeistertitel über die 1500 Meter. Foto: LSF Münster

Hüsken holt vier Titel

Die Niederschlagsmenge in Sachen Goldregen führt die LSF-Athletin bei diesen Westfalenmeisterschaften allerdings nicht an: Mehrkampftalent Patrick Hüsken (M 14) von der LG Brillux sicherte sich nach den Titeln im Stabhochsprung und im Kugelstoßen am Abschlusswochenende auch die Siege Nummer drei und vier im Weitsprung (5,63 Meter) und im Hürdensprint (9,5 Sekunden) – am Sonntag wechselte das Multitalent dann noch kurzerhand Disziplin und Startort und dominierte auch den Hochsprungwettbewerb beim Meeting in Unna mit 1,80 Metern.

Gemeinsame Sache machte in Dortmund die Brillux-Fahrgemeinschaft Marco Sietmann und Silas Zahlten, die den 1500-Meter-Lauf nicht nur nahezu im Gleichschritt sondern auch im Höchsttempo absolvierte. Zahlten wurde im Ziel nach 3:47:98 Minuten exakt um eine Sekunde von Sietmann gestoppt. Damit sicherte sich Zahlten also den Titel in der U-20-Konkurrenz, Sietmann wurde Zweiter bei den Männern. Zahlten eroberte mit dieser Zeit den vierten Rang der europäischen Jahresbestenliste, in Deutschland war kein U-20-Läufer in dieser Saison schneller. Als Lohn folgte die Einladung zum internationalen Meeting in Erfurt am Freitag.

Kruse mit Blitzstart Foto: Manuel Kruse von der Running Crew Münster legte zum Start der Hammer Laufserie einen persönlichen Blitzstart hin: Nach zehn Kilometern und 31:18 Minuten überquerte der 32-Jährige die Ziellinie – und musste gut eineinhalb Minuten auf die Gratulation des Zweitplatzierten warten, auch Trainingskollege Tom Dreyer lieferte als Achter in 33:44 Minuten eine Top-Ten-Platzierung ab. Im Frauen-Rennen belegte Jana Kaappenberg von den LSF Münster in starker Bestzeit von 36:09 Minuten Rang zwei vor Katja Tegler von der Running Crew (36:19). Unter den Top-Läuferinnen platzierten sich zudem Anika Fels (37:41/Running Crew) als Fünfte sowie Leonie Zumhasch (38:14/TriFinish), Katharina Hauertmann (39:49/LSF) und Raija Schmidt (40:06/LSF) auf den Rängen acht bis zehn. Das LSF-Trio ist damit auch Erster der Frauen-Teamwertung. In den Altersklassen führen die LSF-Aktiven Michael Holtkötter (43:03) die M 65 und Delia Krell-Witte (46:10) die W 60 an. ...

Noch geselliger gestalteten am Samstag die Weitspringer der LG Brillux ihren Wettbewerb, die mit Luka Herden (7,41 Meter), Maximilian Busse (7,40 Meter) und Marvin Staubermann (6,53 Meter) das komplette Podium belegten.

Schlattmann triumphiert über 1500 Meter

Weitere Top-Leistungen und Titelgewinne zeigten Pia Schlattmann als neue U-20-Westfalenmeisterin über 1500 Meter (4:37,80 Minuten) vor Leonie Kruse (4:53,37 Minuten). Schnellste Münsteranerin auf dieser Distanz war Kerstin Schulze-Kalthoff, die als Zweite des Frauenfelds in 4:26,59 Minuten auch die DM-Norm knackte. Bastian Sundermann setzte in der U 20 über 400 Meter eine richtig starke Zeit (48,18 Sekunden) und sicherte sich den Titel. Leonard Horstmann siegte im Weitsprung der U 20 (6,81 Meter), Linette Kaiser ist neue Meisterin im Weitsprung der U 14 (5,03 Meter). Fiona Wildemann knackte als Siegerin über 60 Meter Hürden (8,67) die B-Norm für die DM, in der U 20 sprintete Franziska Lupfer zu Silber. Stabhochsprung-Spezialist Niklas Workert (M 15) Bronze belegte die Plätze zwei und drei über 60 Meter Hürden und im Weitsprung. Bronze sicherte sich Guely Batantou im Kugelstoßen der U 20.

Bereits an diesem Wochenende steht in Düsseldorf mit den NRW-Meisterschaften die nächste Herausforderung an.