Greta Busacker auf Silberkurs gestoppt – Emily Roberg wird 13.

Als am Samstag bei den Deutschen Meisterschaften in Luhmühlen der Geländetag anstand, lagen Greta Busacker (Junge Reiter) und Emily Roberg (Junioren) auf Medaillenkurs. Von diesem aber sind die beiden Vielseitigkeitsreiterinnen abgekommen. Busackers Pferd Scrabble konnte nicht mehr antreten, Roberg büßte im Gelände und Parcours Boden ein.

Reiten: Nachwuchs-DM in Luhmühlen

Es sah so gut aus. Nach der Dressur und dem Geländeritt hatte sich Greta Busacker (RV St. Georg Münster) bei der Vielseitigkeits-DM der Jungen Reiter (U 21) auf dem zweiten Platz eingereiht und sich nach Gold bei den Junioren (2020) und Bronze bei den Jungen Reitern im Vorjahr wieder als heiße Kandidatin auf Edelmetall angemeldet. Doch am Sonntag folgte der Rückschlag: Ihr Pferd Scrabble „war nicht richtig fit“, so Busacker, die auf Silberkurs liegend ausgebremst wurde. „Das ist natürlich sehr schade. Aber ich nehme das beflügelnde Gefühl aus dem Gelände mit.“

In dem hatte sie mit dem elfjährigen Wallach eine „sau coole Runde“ gedreht, hatte den anspruchsvollen Kurs in der Zeit und ohne Fehler absolviert. „Damit war ich total happy“, sagte Busacker, die sich nach ihrem Trainingssturz samt Rückenverletzung erst am vergangenen Montag für ihren DM-Start entschieden hatte – und diese ohne Probleme meisterte. Als kleinen Trost für das jähe Ende gab es die Nominierung für die Longlist für die EM, die Ende Juli im englischen Hartbury stattfindet.

Roberg auf Rang 13

Ebenfalls auf Medaillenkurs lag Emily Roberg (RC St. Mauritz) bei den Junioren (U 18), hatte sich mit Guccimo nach der Dressur hinter Mathies Rüder auf Rang zwei gesetzt. Doch anschließend lief es für die Abiturient weder im Gelände (13,2 Strafpunkte) sowie im Parcours (19,6), womit sie noch auf den 13. Platz zurückfiel.

Ebenfalls in Luhmühlen saß Ingrid Klimke im Sattel, wie die Jungen Reiter bestritt sie mit Cascamara eine lange Drei-Sterne-Prüfung, die bis zum abschließenden Springen nach einer starken Dressur und einer Nullrunde im Gelände anführte. Doch je ein Abwurf eingangs der zwei- und dreifachen Kombination kosteten den Sieg, am Ende wurde die Reitmeisterin Fünfte.

Derweil war Gerrit Nieberg (RV St. Hubertus Wolbeck) beim Fünf-Sterne-Turnier in Rotterdam unterwegs. Nach dem vierten Platz mit der deutschen Equipe im Nationenpreis lief es im Großen Preis am Sonntag nicht nach Wunsch. Im Sattel von Ben verpasste er mit vier Strafpunkten das Stechen und kam so auf Rang 22.