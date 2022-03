Große Aufregung und gute Ergebnisse für SGS-Nachwuchs

Am Wochenende ging es wieder rund für den Nachwuchs der Startgemeinschaft Schwimmen Münster. Beim schwimmerischen Mehrkampf in Dortmund zeigten die sechs SGS-Talente eine vielversprechenden Leistung – auch wenn ein Coronaausfall die Stimmung etwas trübte.

Jakob Wiens, Marlene Lampen und Jule Bergerfurth (von links) zeigten am Wochenende in Dortmund eine gute Leistung.

Bei den Deutschen Meisterschaften im Schwimm-Mehrkampf durften sich am Wochenende sechs Nachwuchs-Athleten der SGS Münster auf der Langbahn beweisen.

Das Wochenende in Dortmund begann bitter, da Ronja Gerling (Jahrgang 2009) positiv auf Corona getestet wurde und somit nicht teilnehmen konnte. „Natürlich eine Hiobsbotschaft“, sagte SGS-Trainer Markus Erth, der ansonsten eine vielversprechende Leistung seiner Jungschwimmer sah.

SGS-Schwimmer holen "ein tolles Ergebnis"

Die sechs Athleten zeigten sich in durchaus guter Form. Elija Marasus (Jahrgang 2010) landete mit Gesamtplatz fünf in Deutschland am weitesten vorne und sicherte sich über 100 Meter Brust in 1:22,72 Minuten den vierten Platz. Stark zeigte sich auch Jakob Wiens (Jahrgang 2009), der neben seinem sechsten Gesamtrang und dem vierten Platz über 100 Meter Freistil (1:00,67 Minuten) auch noch die Landeskader-Norm für 2022/2023 erfüllte. „Ein Sahnehäubchen“ nannte Erth den Erfolg seines Talents.

Elija Marasus, Laurin Weidenhaupt und Yvana Sauerwald (von links) Foto: SGS

Laurin Weidenhaupt (Jahrgang 2010) sicherte sich Gesamtplatz elf. Marlene Lampen (Jahrgang 2009) wurde in der Mehrkampfwertung Rücken insgesamt genauso 14. wie Jule Bergerfurth (Jahrgang 2009) in der Mehrkampfwertung Brust. Auch Yvana Sauerwald (Jahrgang 2010) sammelte am Wochenende wertvolle Erfahrungen und landete am Ende auf dem 18. Gesamtplatz. „Die Aufregung war bei allen groß, immerhin waren es die ersten Deutschen Meisterschaften. Aber zwei Schwimmer unter den Top sechs und drei unter den Top 15 – das ist ein tolles Ergebnis“, resümierte Erth.