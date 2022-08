Schlichter-Plan für Amelsbüren? „Nicht einfach nur mitspielen“

Für diesen Titel gibt’s zwar keinen Pokal, aber GW Amelsbüren gewann im Vorjahr die Münster-Meisterschaft in der Frauen-Landesliga. Dafür reichte Rang fünf nach einer zumindest teilweise unruhigen Saison – Coach Fabian Nehm ging im Winter, Abteilungsleiterin Kerstin Höfling gab die Interimstrainerin bis zum Sommer.

Wer ist der neue Mann an der Linie?

Frank Schlichter hat das Zepter übernommen und den Westfalenligisten Arminia Ibbenbüren dafür nach sechs Jahren verlassen. Der Justizoberwachtmeister am Amtsgericht Tecklenburg sagt: „Mannschaft und Trainer mussten erst mal eine Bindung aufbauen, aber das hat sich schnell entwickelt, weil ich super aufgenommen worden bin.“

Was will der Trainer sehen?

„Die Stärken des Teams liegen in der Offensive und ich möchte attraktiven Fußball sehen“, erklärt Schlichter. „Ich möchte, dass die Zuschauer nach unseren Spielen nach Hause gehen und sagen: ‚Da ging’s rund‘“. Der neue GWA-Coach hätte gerne mehr ausprobiert, aufgrund vieler Absagen fanden aber nur drei Tests statt. Schlichter: „Aber es gab viele positive Momente im Training und den Spielen, das Team zieht voll mit.“

Wo geht die Reise hin?

Seine neue Mannschaft kennt Schlichter seit einigen Jahren als starken Test-Gegner. „Ich weiß, was in der Truppe steckt und möchte immer das Maximale herausholen“, erklärt er. „Wir wollen nicht einfach nur so in der Landesliga mitspielen, sondern eine gute Rolle einnehmen.“

Der Kader Foto: Tor: Hanna Schulze-Vorwick, Nina Potthoff



Feld: Alina Fischer, Lea Kohlmann, Lisanne Korn, Antonia Lefering, Simone Leifeld, Franziska Michel, Susanne Oslowski, Joelina Pahlig, Lara Pahlig, Anna-Lena Reichelt, Katharina Rozmiarek, Wibke Schleif, Meret Schmauck, Lena Schmidtpeter, Anna Schwering, Johanna Sommer, Sophie Stumpf, Eva Tingelhoff (Kapitänin), Anna Walge, Luisa Wünnemann ...

Wie sieht’s personell aus?

20 Spielerinnen stehen im Amelsbürener Aufgebot, darunter zwei Torhüterinnen. „Diese Kadergröße ist gut“, meint Schlichter. Besonders erfreut ist er darüber, dass die sich die clubinternen Neuzugänge Kira Schwanke, Sofie Diehl (U 17), Anna Walge und Sophie Stumpf (2. Mannschaft) bisher „sehr gut entwickelt“ haben. Die Vorfreude ist groß – vor allem aufs Derby gegen Borussia zum Start (Sonntag, 15 Uhr, Zum Häpper).