Pflichtaufgabe und Glanzstück: Zwei Auswärtserfolge für Kinderhaus

In der Handball-Landesliga freuten sich die Teams von Westfalia Kinderhaus am Wochenende über Siege. Derweil spielte ein anderer münsterischer Club unentschieden. Zuvor hatte er fast durchgängig geführt.

Überzeugte beim Sieg in Lengerich als fünffacher Torschütze für die Westfalia: Eike Siering (l.)

Schlusslicht Vorwärts Gronau war für die Handballerinnen von Westfalia Kinderhaus keine wirkliche Hürde. Souverän mit 28:16 (12:9) sicherte sich der Landesligist zwei weitere Punkte und festigte damit Platz eins im Klassement.

Gronau war bis zum 8:8 (20.) im Spiel, kurz darauf setzten sich die Münsteranerinnen mit einem 6:0-Lauf auf 16:9 und damit schon vorentscheidend ab. Magdalena Krämer erzielte im Zuge des Zwischenspurts vier ihrer insgesamt acht Treffer, häufig erfolgreich waren auch Esther Schwarz (7/6) und Maike Schaper.

Westfalia-Männer überzeugen in Hälfte eins

Einen wertvollen Sieg errangen die Männer von Westfalia Kinderhaus bei der heimstarken HSG Kattenvenne/Lengerich. Beim 30:24 (15:6) legten die Gäste den Grundstein in Halbzeit eins. „Die war top“, befand Trainer Marcel Graefer. Nach der Pause wackelten die Münsteraner kurz, der Gastgeber kam bis auf drei Tore (15:18/42.) heran, ehe die Westfalia die Zügel wieder anzog. „Ich bin zufrieden. Dieser Sieg war wichtig für die Moral und die Tabelle“, konstatierte Graefer. Erfolgreichste Torschützen waren Eike Siering (5), Matthes Rogowski (5/1) und Jonathan Hollenbeck (4).

Liga-Konkurrent SC Münster 08 musste zum zweiten Mal in dieser Saison in ein Unentschieden einwilligen. Die Begegnung bei Eintracht Coesfeld endete 23:23. Die Gäste um den sechsfachen Torschützen Linus Witzenhausen waren dabei dem Sieg über weite Strecken des Spiels näher. Kurz vor der Pause (12:8) und kurz danach (17:13) lagen sie jeweils mit vier Treffern in Führung.