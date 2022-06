Hansas Max Stiff hat Lust auf (Mittel-)Meer

Münster

Ab und an geht Max Stiff von Bord, dann schreibt er Klausuren. Aber meistens ist der 15-Jährige unter Segel und das in Höchstgeschwindigkeit: Bei den Young Europeans Sailing in Kiel belegte der junge Mann vom SC Hansa Münster den siebten Rang und fährt mit viel Selbstbewusstsein und Rückenwind zur Junioren-EM nach Griechenland.

Von Ansgar Griebel