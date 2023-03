Traumtor rettet Westfalia Kinderhaus einen Punkt gegen Lünen

Zweites Spiel des Jahres, zweites Remis – Westfalia Kinderhaus ist unspektakulär, aber ohne Niederlage gegen zwei richtig gute Westfalenligisten in den zweiten Saisonteil gekommen. Das 1:1 gegen den Lüner SV hatte zwei unterschiedliche Hälften.

Diese Punkteteilung ging in Ordnung. Mit einem 1:1 (0:0) trennten sich Westfalia Kinderhaus und der Lüner SV. Dabei waren die Münsteraner in der ersten Hälfte spielbestimmend. Durch das Chancenplus der Gäste in den zweiten 45 Minuten war das Remis aber das passende Ergebnis.

Das Heimteam startete vielversprechend, Lünen reagierte eine Viertelstunde nur. Dabei mussten die Gäste punkten, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Nach 20 Minuten schon stellte ihr Trainer Axel Schmeing also um.

„ »Wir treffen im letzten Drittel manchmal noch falsche Entscheidungen, statt den direkten Weg zum Tor zu gehen.« “ Holger Möllers

Zwar entwickelte sich nun langsam ein Flow, doch durch die körperbetonte Spielweise des LSV kam es immer wieder zu Unterbrechungen. „In der ersten Halbzeit hatten wir einen klaren Plan. Die Bälle sollten hinter die Kette und unsere schnellen Leute bedient werden. Lünen ist aber bald besser und aggressiver ins Spiel gekommen, und wir treffen im letzten Drittel manchmal noch falsche Entscheidungen, statt den direkten Weg zum Tor zu gehen“, sagte Westfalias Trainer Holger Möllers, dessen Elf so ohne Führung in die Pause ging.

Rückstand nach einer Ecke

Nach dem Wechsel schlug dafür der Gegner zu: Völlig freistehend köpfte Enis Delija eine Ecke von Sebastian Hahne zum 1:0 ein (58.). Kinderhaus gelang es trotz einiger Fehlpässe und Unaufmerksamkeiten jedoch auszugleichen. Luis Haverland brachte den Gastgeber durch ein Traumtor aus 25 Metern wieder auf Kurs (67.). „Wir haben gegen eine kompakte Spitzenmannschaft auf Augenhöhe und in der ersten Hälfte sogar vielleicht ein bisschen drüber gespielt“, so Möllers. Nach dem Ausgleich verbuchten die Gäste zwar noch Chancen, doch Kinderhaus hielt dem Druck stand und holte erneut ein Remis.

Westfalia: Siegemeyer – Horstmann, Wietzorek, Wesberg, Peters – Schöneberg – F. Witt (89. Zadeh), Ritter – Das (80. Schürmann), Hammai (89. Kottenstede), Haverland