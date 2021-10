Heiße Schlussphase: TuS Hiltrup siegt 4:2 beim SC Herford

Was für eine Schlussphase: Da liegt der TuS Hiltrup beim SC Herford in der Schlussphase mit 1:2 hinten, um dann doch noch als Sieger vom Feld zu gehen. Drei Treffer in den letzten Minuten, zwei in der Nachspielzeit, bescheren dem Gast einen 4:2-Erfolg.

Nehmerqualitäten hat der TuS Hiltrup in den vergangenen Wochen gleich mehrfach bewiesen. Kinderhaus, Tengern, Freckenhorst (Pokal) – nach Rückschlägen meldeten sich die Jungs von Trainer Christian Hebbeler immer wieder zurück auf dem Grün. So wie am Sonntag beim Gastspiel in Herford. In den Schlussminuten klingelte es gleich dreimal im Kasten der Ostwestfalen. 4:2 gewonnen. Alles gut. „Klar fallen die Tore spät. Aber wir haben das Spiel dominiert. Sind der verdiente Sieger.“ Coach Hebbeler machte keinerlei Anstalten, von einem glücklichen Erfolg zu sprechen. Zu tonangebend agierte der Gast nach der frühen Führung von Nils Johannknecht (4.), der in der 39 Minute mit einer Schulterverletzung ausgewechselt werden musste. „Extrem überlegen haben wir es mal wieder nicht geschafft, nachzulegen“ – zumindest das monierte der Übungsleiter. Weder Alexander Gockel, noch Luca de Angelis brachten das Leder aussichtsreich unter. Stattdessen fiel nach einem Standard der Ausgleich durch Dennis Simic (29.). Als die überlegenen Hiltruper in der 84 Minute auch noch das 1:2 kassierten (wieder Simic), war das Spiel auf den Kopf gestellt. In einer fulminanten Schlussphase trafen Akil Cömcü (87.), de Angelis (90.+2) und der umtriebige Montasar Hammami (90.+5).

TuS Hiltrup: Böcker – Krieger, Gockel, Sammerl (76. Revermann), Finkelmann (61. Stegt) – Bezhaev, Kilinc (74. Herbermann) – Johannknecht (39. Mladenovic), Cömcü, Hammami – de Angelis