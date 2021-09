Hiltrup setzt auf bewährtes Quartett

Neues Spielsystem in der Frauen-Oberliga

Münster

Spätstart mit Heimspiel: Tischtennis-Oberligist TuS Hiltrup beginnt die neue Punkterunde am Samstag gegen den TuS Wickrath. Die Damen treten in unveränderter Besetzung, auch am üblichen Ziel hält das Quartett fest.

-wis-