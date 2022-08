Hinners und die Verfolgerschar

Die Riders Tour und das Turnier der Sieger, das gehört einfach zusammen. Und so macht die bedeutende nationale Springserie auch 2022 wieder Station vor dem Schloss – und verspricht bei einer Top-Besetzung spannenden Reitsport. Denn nicht nur das Führungsquartett der Tour, sondern auch drei Mitglieder des deutschen WM-Teams satteln in Münster.

Die Nummer eins, die Nummer zwei, die Nummer drei und die Nummer vier – das Führungsquartett in der Gesamtwertung der Bemer Riders Tour gibt sich in Münster die Ehre und will bei der 2001 von Paul Schockemöhle ins Leben gerufenen Serie weiter wichtige Punkte sammeln.

Sophie Hinners vor dem Dänen Mathias Norheden Johansen, Janne Friederike Meyer-Zimmermann und David Will, so lautet die Reihenfolge vor der fünften Etappe. Die 24-Jährige, die 2021 in Balve Deutsche Meisterin geworden war, übernahm mit ihrem Sieg in Donaueschingen Ende Juli die Führung. Im Sattel von Churchill verwies sie die Konkurrenz auf die Plätze, überraschte dabei auch sich ein wenig selbst. Erst seit einem Dreivierteljahr ist der zehnjährige Hengst bei Hinners im Stall, in Ommen auf der dritten Etappe der Tour ging Churchill in sein erstes 1,50-Meter-Springen. „Dass er das jetzt schon so umsetzt, macht mich sehr, sehr stolz und ich hoffe, das geht weiter so“, sagte Hinners nach ihrem Erfolg in Donaueschingen. In Münster will Hinners (Snoek: „Eine spannende Reiterin.“) im Großen Preis mit einer Platzierung unter den Top 15 nachlegen, ihre Ausgangslage mit Blick auf das Tour-Finale im Fe­bruar 2023 in Neumünster verbessern.

Enges Reiterfeld beim Turnier der Sieger

Die Verfolgerschar wird etwas dagegen haben, nicht nur Norheden Johansen, der nur drei Zähler hinter Hinners rangiert. Auch Meyer-Zimmermann, Will oder die stets schnellen und angriffslustigen Mario Stevens und Felix Haßmann werden ein Wörtchen mitreden wollen. Und da wären dann ja auch noch Jana Wargers, Ex-Weltmeisterin Simone Blum, Marcus Ehning, Europameister André Thieme und Gerrit Nieberg, der vielleicht ja sein Top-Pferd Ben in Münster satteln wird.

Und dann wäre da ja auch noch Patrick Stühlmeyer, der seinen Blick schon nach dem Sieg im Großen Preis von Holstein Anfang August in Richtung münsterisches Schloss geworfen hat. Mit Drako de Maugre war der 32-Jährige, der sich 2022 zum „Rider of the Year“ gekrönt hatte und aktuell in der Gesamtwertung der Bemer Riders Tour mit sechs Zählern auf Rang 35 geführt wird, auf Hof Waterkant in Pinneberg erfolgreich – obwohl er erst seit wenigen Wochen mit dem gerade einmal neun Jahre alten Hengst, den er als „grundschnell“ bezeichnet, zusammenarbeitet.

Wiedersehen mit ehemaligen Gewinnern

Anwärter auf den Sieg gibt es so einige in dem „stark besetzten Starterfeld“ (Snoek), in dem sich mit Meyer-Zimmermann (2008), Ehning (2010, 2016), Katrin Eckermann (2011), der Schwedin Angelica Augustsson Zanotelli (2013) oder auch dem Münsteraner Jens Baackmann (2017) ehemalige Sieger des Großen Preises tummeln. Geballte Erfahrung im Sattel. So dürfte es schwer werden, sich im Vorfeld auf einen Tipp festzulegen. Wer nach der dreijährigen coronabedingten Pause im Großen Preis triumphiert, die Frage wird am Sonntag gegen 17 Uhr beantwortet sein.