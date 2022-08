„Imposante Nachrückerliste“ – Nullacht freut sich auf hochkarätiges Feld

Am Wochenende geht es wieder rund am Kanal, beim SC Münster 08 steht der 3. Dermasence-Cup auf dem Programm. 250 Badminton-Spieler haben sich angemeldet und freuen sich mit Turnierleiter Oliver Janke auf das Event.

250 Meldungen, 500 Spiele – die kleine und die große Sporthalle Ost an der Manfred-von-Richthofen-Straße werden am Samstag und Sonntag ungewohnt stark frequentiert sein. Auf neun und sechs Feldern ermitteln äußerst ambitionierte und breitensportorientierte Badmintonspielerinnen und -spieler ihre Sieger beim 3. Dermasence-Cup. „Das Interesse ist riesig“, sagt Turnierleiter Oliver Janke. Samstag ab 9 Uhr und Sonntag ab 9.30 Uhr geht es in die Vollen.

Große Namen aus der Bundesliga fehlen in diesem Jahr. Und doch ist das Teilnehmerfeld hochkarätig besetzt, Jan Santüns vom SC BW Ostenland gehört als Drittligaspieler im A-Feld (ab Verbandsliga aufwärts) ebenso zu den Favoriten wie der Berliner Tom Wendt. 24 Aktive haben in dieser Konkurrenz gemeldet. Im B- (Landesliga, Bezirksliga, Bezirksklasse) und C-Feld (Kreisliga, Kreisklasse) sind bei den Männern und Frauen 32 Sportlerinnen und Sportler gemeldet. „Da gab es weit mehr Anmeldungen. Wir haben eine imposante Nachrückerliste“, so Janke, der selbst noch nicht auf der Liste steht. „Das werde ich kurzfristig entscheiden, je nachdem ob und wo jemand ausfällt.

Nullacht fühlt sich „gut aufgestellt“

Auch Ausrichter SC Münster 08, mit seiner ersten Mannschaft in der Oberliga beheimatet, geht mit zahlreichen Mitgliedern an den Start. Stefan Dudenhausen, der am vergangenen Wochenende noch kirchlich geheiratet hat, und der ehemalige Bundesligaspieler Jan Helmchen vertreten die Farben ihres Clubs. „Wir sind gut aufgestellt, freuen uns nach zwei Jahren Pause auf zwei tolle Turniertage“, so Janke.

Für die Nullachter selbst dient der Cup als Vorbereitung auf das erste Spiel in der Meisterschaft am 27. August. Dann gastiert Aufsteiger BC Ajax Bielefeld in Münster (17 Uhr).