„Zahlt sich aus“: Karin Ernsting ist mit vier Pferden in Andalusien unterwegs

Es gehört mittlerweile zum Alltagsgeschäft der Berufsreiter, in den ersten Wochen und Monaten des Jahres dem westfälischen Schmuddelwetter mit Regen, Schnee und Frost zu entfliehen. So zieht es Michael Klimke (RV St. Georg Münster) regelmäßig unter die Sonne Floridas, wo er beim Global Dressage Festival antritt und zuletzt mit der deutschen Dressur-Equipe den Nationenpreis gewonnen hat. Und auch Karin Ernsting (RV St. Hubertus Wolbeck) nutzt die Gelegenheiten, die sich im spanischen Vejer de la Frontera bieten, sie verbringt dort schon seit ein paar Wochen und noch bis Ende März die Zeit bis zum Start der grünen Saison in Deutschland.

Mit vier Pferden, die von Pflegerin Jacqueline Hartgen betreut werden, machte sie sich auf nach Andalusien – wie schon im Vorjahr. So kann Ernsting auch gut den Vergleich sehen, wie weit die Entwicklung ihrer Vierbeiner vorangeschritten ist.

Nachhaltige Ausbildung zahlt sich aus

Ihr Eindruck: „Die Nachwuchspferde haben den Sprung in die nächsthöhere Altersklasse erfolgreich absolviert“, sagt Ernsting und meint damit etwa ihre beiden Achtjährigen. Ping Pong van de Lentamel, mit dem sie schon 2022 fehlerfrei durch den Parcours gedüst ist, zeigte sich erneut von seiner besten Seite. Fast wie am Fließband lieferte er Nullrunden ab, war dazu erstmals auf 1,45-Meter-Niveau unterwegs. Und auch der gleichaltrige Cachmer machte auf sich aufmerksam. „Die nachhaltige Ausbildung zahlt sich aus“, sagt Ernsting und blickt auf eine „vielversprechende Zukunft“, die sie auch dem neunjährigen La Waux zutraut – nicht nur wegen des zehnten Platzes zuletzt in der Vier-Sterne-Woche. Ihre Stute D-Coroquada, mittlerweile zwölfjährig und schon DM-erfahren, komplettiert in Spanien das Quartett, sie platzierte sich etwa im Grand Prix.

Betrieb läuft auf Hochtouren weiter

Derweil läuft in Ernstings Stall und ihrem Team der European Youngsters der Betrieb auf Hochtouren weiter, dort bereiten sich die Pferde auf die anstehende Freiluft-Saison vor. So wie kürzlich in Lier. Dort siegte etwa Antonia Locker mit Cinzano Rose in einem 1,40-Meter-Springen und präsentierte dazu die sechsjährigen Cavendish und United mit „tollen Vorstellungen“. Außerdem drehten Kai Schäfer und Niklas Engemann mit weiteren Nachwuchspferden Nullrunden. „Es ist immer spannend, die Pferde auf ihrem Ausbildungsweg zu begleiten und ihre Entwicklung zu Hause und auf internationalem Parkett zu beobachten“, sagt Ernsting