Ingrid Klimke bereit für den Härtetest auf WM-Terrain

Der Höhepunkt der Saison ist für die Vielseitigkeitsreiter in diesem Jahr die WM, die in Pratoni del Vivaro stattfindet. Doch schon ab Donnerstag trifft sich ein Teil der Weltelite vor den Toren Roms und unterzieht sich einer Standortbestimmung auf dem Geläuf der Titelkämpfe. Mit dabei ist auch Ingrid Klimke, die mit Hale Bob zur deutschen Nationenpreis-Equipe zählt. Dazu sattelt sie noch Siena just do it.

Pratoni del Vivaro, diese Hochebene knapp 50 Kilometer vor den Toren Roms, ist in diesem Jahr das Sehnsuchtsziel der Vielseitigkeitsreiter. Mitte September findet dort die Weltmeisterschaft statt, am 18. des neunten Monat werden die Titel im Einzel und in der Mannschaft vergeben. Zu gerne wäre dann natürlich auch Ingrid Klimke dabei, wenn es um Gold, Silber und Bronze geht. Ein weiteres Empfehlungsschreiben kann die Münsteranerin ab Donnerstag bei Bundestrainer Peter Thomsen einreichen – eben genau in Pratoni del Vivaro, wo Klimke mit Hale Bob und Siena just do it die kurze Vier-Sterne-Prüfung in Angriff nimmt.

Es ist eine Standortbestimmung, ein Härtetest auf dem WM-Terrain, in den die zweifache Team-Olympiasiegerin mit zwei Pferden geht. Ihren Routinier Hale Bob, mittlerweile stolze 18 Jahre alt, sattelt Klimke bereits am Donnerstag an Tag eins der Dressur. Das Duo ist Teil der deutschen Equipe, die sich im Nationenpreis gegen die starke Konkurrenz aus Neuseeland oder Frankreich beweisen muss. „Bobby ist gut drauf, ist fit und hat die Fahrt gut überstanden“, erklärt die 54-Jährige, die mit dem Tross auf der Anreise einen nächtlichen Zwischenstopp in Norditalien samt Einstallung der beiden Pferde eingelegt hat. „Das ist für alle entspannter.“

Doppelsieg in Oudkarspel

Ihre Aussage über Hale Bob gilt exakt so auch für Siena. Die Stute stellte ihre gute Form vor gut drei Wochen im niederländischen Oudkarspel unter Beweis, wo sie die kurze Vier-Sterne-Prüfung als Zweite beendete – hinter ihrem Stallgefährten Hale Bob. Ernst wird es für Siena am Freitag, dem zweiten Dressurtag.

Aus dem Viereck geht es 24 Stunden später ins Gelände, für das Kurssetzer Guiseppe della Chiesa verantwortlich ist. „Er wird sicher alle möglichen Dinge mal ausprobieren“, sagt Klimke vor dem WM-Schnupperkurs, der am Sonntag im Parcours mit dem Springen sein Ende findet – und spätestens dann Fingerzeige für die Titelkämpfe im September gegeben haben wird.