Nach WM-Aus: Klimke kehrt nach Belgien zurück – mit guten Erinnerungen

Arville? Da war doch was. Richtig, vor einem Jahr feierte Ingrid Klimke ein umjubeltes Comeback, gewann nach langer Verletzungspause mit Hale Bob die Vier-Sterne-Konkurrenz. Dieser ist im Ruhestand, also setzt die Münsteranerin auf Siena just do it.

Die Hoffnungen, die Ingrid Klimke gehegt hatte, war allenfalls vage. „Ich brauche schon ein bisschen Glück, dass ich da noch reinrutsche“, hatte die Münsteranerin mit Blick auf eine Nominierung für die Weltmeisterschaft der Vielseitigkeitsreiter gesagt. Das Glück aber blieb aus – und Klimke damit ein zweiter WM-Start nach ihrem Dressur-Auftritt in Herning, wo so mit der deutschen Equipe Bronze gewann, versagt.

In Pratoni vor den Toren Roms fehlt die zweifache Team-Olympiasiegerin und Einzel-Europameisterin nun in der Mannschaft von Bundestrainer Peter Thomsen, statt der Vorbereitung auf die Titelkämpfe in Italien zieht es die 54-Jährige nach Belgien, nach Arville.

Und an das Event nahe Namur hat Klimke beste Erinnerungen, gewann sie doch dort vor Jahresfrist bei ihrem Comeback nach langer Verletzungspause die Vier-Sterne-Konkurrenz mit Hale Bob. Eine Titelverteidigung mit ihre Erfolgspferd ist nicht möglich, „Bobby“ genießt seit Mai mittlerweile seinen verdienten Ruhestand – auch ein Grund, warum die WM in Pratoni ohne die so erfahrene Reiterin des RV St. Georg Münster diesmal stattfindet.

Klimke setzt in Arville auf drei Pferde

Mehr und mehr in seine Hufspuren tritt Siena just do, die das Gelände und die Anlage von Arville ebenfalls schon kennt. Platz neun im Vorjahr war für die Stute ein Top-Ergebnis, das Klimke nun mindestens wiederholen will. „Für sie geht es jetzt darum, dass wir weiter gemeinsam arbeiten und dass sie sich weiterentwickelt“, sagt Klimke über ihr zehn Jahre altes Pferd, das nun die Nummer eins in ihrem Stall ist.

Dahinter baut die Reitmeisterin mit Cascamara und Van Hera schon seit geraumer Zeit zwei jüngere Pferde behutsam auf, führt sie immer weiter ans internationale Spitzenlevel heran. So gehören die beiden achtjährigen Stuten, mit denen sie etwa bei der Drei-Sterne-Vielseitigkeit von Münster einen Doppelsieg feierte, auch wieder zum Reisetross nach Arville, wo am Donnerstag und Freitag die Dressur-Prüfungen anstehen. Am Samstag folgt dann das Springen, ehe es am Sonntag im Gelände um die Entscheidungen geht. Und dann will Klimke vorne mitmischen – am liebsten mit allen drei Pferden.