Jan Kniesel von Westfalia Kinderhaus trifft sechs Mal

Bei einer solchen Ausbeute liegen die Vergleiche mit namhaften Kickern nahe. Jan Kniesel, der 27 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler von Westfalia Kinderhaus, eiferte im Kreispokal-Erstrundenspiel den Großen nach. Er traf beim 14:0 gegen den A-Ligisten FC Mecklenbeck gleich sechsmal, darunter in einer Spielminute doppelt. „Zwei mehr hätte ich eigentlich noch machen müssen“, sagt der Westfalenliga-Fußballer. Und lächelt dabei. Selbstredend würde er sich niemals auf eine Stufe stellen mit jenen Helden, die im großen Fußballpokalgeschäft ihre Rekordmarken setzten. Dieter Hoeneß etwa, dem im August 1978 sieben Treffer gelangen beim 12:0 des VfB Stuttgart gegen den Spandauer SV. Sieben auf einen Streich schaffte 1942 auch Ernst Willimowski für die Münchner Löwen und ein gewisser Helmut Schön für den Dresdner SC anno 1938. Soweit zur trockenen Statistik…

Kniesel trumpfte jetzt so ungemein treffsicher auf, weil Kinderhaus mit einer Elf, die auf etliche Stammspieler verzichtete, Dominanz und Konzentration in einen sehr ernsthaften Vortrag münden ließ. „Oft ist ein frühes Tor mitentscheidend“, sagte Kniesel, der in Minute vier das 1:0 machte und dem FCM auf dem Egelshove-Kunstrasen direkt den Weg wies. „Wir sind draufgegangen und sehr intensiv geblieben“, urteilte Co-Trainer Gerrit Göcking. Er coachte die Pokal-Elf, derweil Trainer Marcel Pielage daheim an der Hütte die anderen Kadermitglieder an den Ball rief. Göcking wird seinem Chef berichten von der Form des Auffälligen.

Kniesel spielte als „Zehner“ zentral hinter Janik Bohnen und Rui Petro Guimares. „Mecklenbeck schien sich etwas ausgerechnet zu haben und stand sehr hoch.“ Zügig ging es hinter die letzte Reihe, Technik- und Tempovorteile wurden ausgespielt. Kniesel lief wiederholt in den richtigen Raum und verwandelte nach Vorarbeit der Kollegen. In der 22. Minute gleich doppelt. Nach seinem 4:0 gewann Kinderhaus nach dem Anstoß den Ball direkt wieder. Ein Pass in die Tiefe fand Kniesel zum 5:0. Sogar zwei Kopfbälle saßen, ausnahmsweise. Weder die Westfalia noch Kniesel wurden müde – drei Treffer legte er nach dem Wechsel nach.

„Hier freuen sich alle, dass Jan fit ist und so auftrumpft“, sagt Göcking. Und erinnert an die lange Problemphase des früheren Preußen, Gievenbeckers und Hiltrupers. Der in Greven beschäftige Groß- und Außenhandelskaufmann wurde 2017 vom Kreuzbandanriss gestoppt und ein Jahr später vom „echten“ Kreuzbandriss im anderen Knie erneut ausgebremst.

„Es ist für mich das Wichtigste, gesund zu bleiben“, sagt er heute. Der wendige Techniker hat Veranlagungen, die jeder Trainer schätzt. „Ich bekam ein gutes Feedback nach der Vorbereitung. Aber ich weiß, dass ich mich steigern muss.“ Am Ball etwa soll er noch schneller die Entscheidung zum klugen Abspiel treffen. Gelingt das, muss sich jeder kommende (Pokal-)Gegner auf was gefasst machen.