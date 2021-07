Jannik Borgmann vom SC Preußen Münster will doch nur spielen

Spielfrei. Das vergangene Wochenende hätte ein fußballloses sein können. Mit einem vielleicht sogar attraktiven Alternativprogramm. Hätte – wenn dieser junge Bursche nicht so positiv verrückt wäre. Jannik Borgmann, Abwehrspieler des SC Preußen in der Regionalliga, wollte unbedingt ran – und kickte am Sonntag für die zweite Mannschaft in der Oberliga Westfalen gegen die SG Wattenscheid 09. „Ich brauche Spielpraxis“, sagt er nüchtern. Jede Minute zählt.

In der Tat hat der 22-Jährige eine schwere Zeit hinter sich. Dreimal wurde er am Zeh operiert, eine ganze Serie war er zum Zuschauen verdammt. Den Abstieg seines Clubs erlebte er als Tribünengast. Inzwischen hat er selbst seine Hüftprobleme weitgehend überwunden, fühlt sich gut. „Ich bin fit, möchte so viel wie möglich auf dem Feld stehen.“ Sören Weinfurtner, Trainer der Reserve, freut sich über so viel Tatendrang. Schon am Donnerstag beim 3:1 gegen Westfalia Herne räumte Borgmann hinten alles ab. Sein Pflichtspiel-Comeback feierte er gut eine Woche zuvor beim SV Straelen. In der 88. Minute wurde er für Joshua Holtby eingewechselt. Zwei Minuten vor Schluss. Nicht der Rede wert? Doch, weil er zurück ist auf der Bühne, die er liebt. Am Samstag dürfte er wieder zum Kader von Sascha Hildmann gehören. Für die Preußen geht es zur U 23 des 1. FC Köln. Für einen Startplatz von Beginn an scheint es aktuell zu früh. „Ich habe alle Zeit der Welt“, lässt sich der Emsdettener nicht stressen. Die Fahrgemeinschaft mit Simon Scherder, der inzwischen in Greven wohnt, hat Bestand. Ab und an klinkt sich Nicolai Remberg ein, der seine Fußballstiefel in dieser noch jungen Saison ebenfalls schon für die zweite Garde geschnürt hat. Diese Jungs sind bodenständig und wollen doch nur eines: spielen.

Gezockt hätten liebend gern auch die Bezirksliga-Männer vom SC Münster 08. Ihr Spiel bei Emsdetten 05 wurde wegen des Verdachts eines positiven Coronafalls bei den Nullfünfern abgesetzt. Erst um 12 Uhr wurde Trainer Julian Wiedenhöft am Sonntag kontaktiert. Eine Stunde später wollten seine Jungs gen Salvus-Stadion aufbrechen. „Ich habe umgehend per Sprachnachricht jeden meiner Jungs informiert. Das war alles sehr knapp.“ Zuvor hatten sich die Münsteraner bei Staffelleiter Gerhard Rühlow vergewissert, ob das Spiel denn nun wirklich ausfällt.

Die Zwangspause ist indes kurz. Nullacht ist schon am Dienstag in der zweiten Runde des Kreispokals gegen den TSV Handorf gefordert (20 Uhr).