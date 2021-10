Jasper Holtel springt aufs Treppchen

Mit

265 Spieler und Spielerinnen erlebten die Münsterland Open im Schach einen neuen Teilnehmerrekord. Der SK Münster 32 als Ausrichter honorierte dies mit einigen Verbesserungen: Beispielsweise wurden erstmals zehn Partien live übertragen und die Website wurde mit externen Angeboten besser vernetzt.

An den Brettern war durchgängig Spielfreude zu vermerken. Von Beginn an sehr stark präsentierte sich IM Matthias Dann (8 Punkte/Baden-Baden). Erst nach sechs Siegen musste der Gesamtsieger zweimal in ein Remis einwilligen. Der zweitplatzierte Ruben Köllner (Deizisau), der täglich auf die Ernennung zum IM wartet, konnte bei dem Tempo nicht ganz mithalten. 7,5 Punkte genügten in anderen Jahren zum Turniersieg, dieses Mal gab es damit einen guten zweiten Rang. Als bester Münsteraner überzeugte Jasper Holtel (7,0/SK 32) auf Platz drei.

Dahinter folgten Fide-Meister und Internationale Meister bis zur großen Überraschung: Youngster Maurin Müller (Jahrgang 2008) landete auf dem neunten Rang. Über 150 Punkte Elo-Gewinn waren für den Paderborner die gerechte Belohnung. Maximilian Wensing (Ahaus) und Adrian Kamp (SK Münster 32) schrieben ähnliche Erfolgsgeschichten.

Frustrierend für die alten Füchse war manchmal, dass Talente in der Corona-Phase ihre Spielstärke massiv verbessert hatten – dies aber in den Wertungszahlen noch keinen Niederschlag fand. Besonders litt FM Klaus Schmitzer vom SK Münster 32. Er musste sich siebenmal mit jugendlichen Konkurrenten auseinandersetzen. Mit 5,5 Punkten zog er sich noch achtbar aus der Affäre.

Traditionell richtete sich das Turnier auch an Neulinge und Spieler bis zu einer Deutschen Wertungszahl von 1700 mit einer eigenen Gruppe, dem Challengers. Dieses gewann Victor Spangenberg (SK 32) vor Jan Burkhardt (Mainz), Lukas Mücke (Waltrop) und Elyse Habersetzer (SK 32).