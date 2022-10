„Und wir können noch mehr“: Johanna Thewes ist jetzt Weltmeisterin

So sehen Weltmeisterinnen aus: Johanna Thewes (hintere Reihe, 4. v. r.) und die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft sicherten sich auf Mallorca Gold in der Altersklasse Ü 40.

Jetzt ist die Titelsammlung von Johanna Thewes komplett. Nachdem sich die Volleyballerin des USC Münster im Vorjahr bereits mit EM-Gold in der Altersklasse Ü 40 dekoriert hatte, setzten sie und ihr Team bei der Weltmeisterschaft auf Mallorca nun noch einen drauf – Weltmeisterin Johanna Thewes heißt es ab sofort.

„Und wir können noch mehr“, sagt die 48-Jährige, die 100 A-Länderspiele in ihrer Volleyball-Vita stehen hat. „Wir sind in Alcudia noch nicht an den Rand einer Niederlage gebracht worden. Wo unsere wirkliche Leistungsgrenze liegt, ist also noch nicht ganz klar.“ Fünf Nationen traten auf der Ferieninsel gegeneinander an, erst im Modus „Jeder gegen jeden“, dann in Halbfinale und Finale.

Viele ehemalige USC-Größen im Aufgebot

Im Vergleich zur Europameisterschaft rückte Peru ins Teilnehmerfeld, machte aus dem kontinentalen Wettbewerb eine WM. Die Südamerikanerinnen schafften es auch gleich bis ins Endspiel, unterlagen dort Thewes und Co. aber mit 0:2. Zuvor hatte die deutsche Auswahl sich bereits gegen Litauen, die Schweiz und Bulgarien schadlos gehalten. „Wir haben schon mal gegen Drittligisten getestet und auch da gewonnen“, sagt Thewes.

Der Sport ist das eine in der knappen Woche auf Mallorca, der Spaß – das Zusammensein – ein zweiter und fast ebenso wichtiger Faktor. „Volleyball ist für mich eine komplette Auszeit“, erzählt Thewes. „Wenn ich spiele, denke ich an nichts anderes.“ Zum Team von Bundestrainerin Renate Riek-Bauer – mit 518 Einsätzen deutsche Rekordnationalspielerin – gehören mit Tanja Hart-Schneider, Hella Jurich und Antje Fröhlich-Röder weitere ehemalige Münsteraner Bundesliga-Kräfte.

Trikottausch mit den Peruanerinnen?

Ein Tryout im April zeigte, welche Spielerinnen die stärksten sind. Sie ergatterten anschließend folgerichtig das WM-Ticket. Im 14-köpfigen Aufgebot waren zwei Plätze frei geworden, sechs Kandidatinnen bewarben sich dafür, spielten vor. „Wir sind stark besetzt, wechseln meistens die komplette Sechs aus und spielen die zwei Gewinnsätze mit unterschiedlichen Formationen“, erklärt Thewes.

Am Vormittag ging es in der Halle zur Sache, am Nachmittag stieg dann das Beachvolleyball-Turnier in Alcudia. Die am nächsten Tag Geforderten hatten dann frei, genossen die Auszeit am Strand oder bei einer Katamaran-Tour. Thewes sagt: „Die Stimmung war sehr losgelöst, manche Spielerinnen hatten ihre Familien dabei.“

Alle deutschen Teams waren im gleichen Hotel untergebracht, dazu auch die Vertreter anderer Nationen – so entstand ein Austausch unter Volleyball-Liebhabern. „Die Peruanerinnen haben nach dem Endspiel einen Trikottausch vorgeschlagen, leider durften wir unsere Outfits nicht abgeben. Wir haben aber Adressen ausgetauscht und schicken jetzt vielleicht noch Trikots nach Peru“, erzählt Thewes.

Was ihr in jedem Fall bleibt, ist die Goldmedaille – und der Titel Weltmeisterin ist ohnehin einer, der unvergänglich ist.